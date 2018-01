2018, le centre de gravité de la HEAD bascule

La HEAD, 10 ans d’âge, irrigue aujourd’hui tout Genève par capillarité. Dans chaque projet artistique ou presque, on note la présence de la Haute École d’art et de design. Son directeur, Jean-Pierre Greff – l’homme qui a réalisé la fusion de l’École supérieure des beaux-arts et de la Haute École d’arts appliqués en 2007 – a fait de ce concept sa muleta. «Lorsque je suis arrivé à Genève en 2004, j’ai été frappé par le caractère atomisé de la culture genevoise et j’ai décidé de faire jouer à la HEAD un vrai rôle politique dans la cité: cette école devait être placée au carrefour de tous les désirs et de tous les projets. Nous avons contacté l’ensemble des acteurs culturels, afin de favoriser une interconnexion aussi multiple que possible. Aujourd’hui, il existe, me semble-t-il, davantage de cohérence et de solidarité dans le milieu.»

La HEAD fait donc office de fil rouge. Reste maintenant à tisser celui-ci en un maillage souple, dense et organique. C’est là que 2018 sera déterminante. Dès la fin du printemps, la direction et l’administration – le «HEAD-Quarter» – installent leurs pénates aux Charmilles, sur le nouveau campus, dans le bâtiment E (ancienne usine Elna). «Fonctionnellement et symboliquement, c’est une étape très importante pour nous, commente le directeur, et nous voyons 2018 comme un tournant. C’est l’année où le centre de gravité de l’école va basculer.»

Les cartons commencent leur migration en février. On installera d’abord les bureaux administratifs, une salle de cours «afin que le lieu soit vivant» et un espace d’exposition pour les petits projets, «une sorte de galerie d’information de la vie de l’école». Viendront s’y ajouter, à la rentrée de septembre, une grande bibliothèque ouverte au public sous certaines conditions et tout le département de la recherche et du développement.

«Un hub de la culture et de la formation»

Mais il faut encore à cette toile un cœur. Rouge. Ce sera le Cube. Implanté dans le bâtiment H (l’ancien Espace Hippomène), il forme la première station dans l’effeuillage de l’acronyme. Jean-Pierre Greff: «Nous voulons en faire un hub de la culture et de la formation. Ce sera bien sûr un lieu de vie pour l’école, mais aussi un lieu ressource pour la culture genevoise, extrêmement hospitalier pour tout ce qui se trouve dans le champ de la culture et même de l’économie. Je ne mets pas de barrière entre l’un et l’autre. Nous sommes par exemple en discussion actuellement avec le Mapping festival, pour qu’une partie de son édition 2018 se passe dans le Cube. Et aussi avec Claude Ratzé, le nouveau responsable de La Bâtie. Nous conservons en outre notre partenariat avec Mercedes-Benz, qui offre chaque année un prix prestigieux à nos élèves.»

La HEAD entend aussi cultiver l’émulation entre les arts et les technologies, en particulier digitales. «Je suis convaincu de la complémentarité entre l’art et la science, entre designers et économistes, designers et ingénieurs, designers et pourvoyeurs de services. Nous devons sortir de notre zone de familiarité, pour ne pas dire de confort.» Floraison du nouveau concept d’exploitation du Cube en 2018 et commentaire du pilote: «Nous aurions pu nous borner à gagner de l’argent avec cet espace, à faire de l’événementiel…»

Développement du côté des doctorats

On l’aura compris, doter la HEAD d’un statut politique suppose d’autres choix et une stratégie, opportunément servie par le regroupement des cinq filières de l’école aux Charmilles. Actuellement disséminés en six endroits de la ville, les quelque 700 élèves de la Haute École d’art et de design feront de ce campus de 16 000 m2 répartis sur trois bâtiments industriels – H-E-A et D – si tout va bien, un accélérateur de particules artistiques, un incubateur de talents in vitro et un amplificateur d’ondes culturelles. Le bâtiment du boulevard James-Fazy, à deux pas de la gare Cornavin, restera toutefois le fleuron historique de l’école.

Pas de nouvelle formation en 2018, en revanche, mais un projet qui prendra de l’expansion. «Nous allons développer des partenariats avec des écoles doctorales en Suisse et à l’étranger, sans en devenir une nous-mêmes à proprement parler», explique Jean-Pierre Greff. «Nos étudiants en master, notamment dans le secteur de la recherche, auront ainsi la possibilité de poursuivre avec un doctorat. Des accords ont été signés avec l’EPFL et deux de ses laboratoires, qui nous permettent de recruter deux doctorants chaque année et de leur offrir des postes d’assistants sur 4 ans, à 80%, dont la moitié consacrée à leurs recherches. C’est modeste, mais extrêmement prometteur.»

Le duo du haut de la nouvelle Comédie

Attendu tel un messie, le nouveau bâtiment de la Comédie ne sera inauguré, au mieux, qu’à la rentrée de 2020, sur l’une des principales gares de la ligne Cornavin-Annemasse. Ses apôtres, eux, sont déjà connus depuis le mois de février, quand la Fondation d’art dramatique (FAD) les a désignés en les personnes de Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer. Si l’intronisation de l’actrice de 42 ans et du metteur en scène d’une décennie son aîné s’est scellée le 1er juillet 2017, c’est durant la saison à venir, de 2018-2019, que se divulguera leur évangile de coprogrammateurs.

Le projet du binôme – d’office surnommé DMNK – doit assurer la transition entre un ici-bas, boulevard des Philosophes, et un au-delà eaux-vivien. Entre autres, ce projet repose sur la composition d’une compagnie permanente, opérationnelle dès l’accession au nouvel éden.

Plus immédiatement, au début de septembre 2018, Natacha Koutchoumov annonce une ouverture de saison célébrée dans le cadre du prochain festival de La Bâtie, 42e édition, désormais aux mains de Claude Ratzé. C’est donc dans un proche avenir, à peine le temps d’une gestation, que les Genevois découvriront la première création de l’ère post-Hervé Loichemol. De cette entrée en matière, ainsi que des spectacles qui suivront, la codirectrice prédit qu’ils nous révéleront une Comédie «telle qu’on ne l’a jamais vue». La vieille dame se présentera en effet «sous d’autres angles, levant le voile sur des passages secrets du bâtiment, mais aussi de l’âme», promet la voix féminine de l’instance bicéphale. «De nombreux comédiens envahiront le théâtre tout au long de l’année. Bref, on vous mettra la tête à l’envers au propre comme au figuré», conclut l’enthousiaste. De quoi se réjouir.

Katia Berger (TDG)