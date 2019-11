Les Créatives, 15es rugissantes

Du cri primal au cri de colère sur les plateaux

Plus de clitoris géant en guise de totem, mais l’émission d’un cri collectif d’une minute pour protester contre les violences faites aux femmes. Inaugurale, la performance (ce mardi, Uni Mail, à 12 h 12) marque une 15e édition des Créatives plus fermement que jamais ancrée dans la représentation théâtrale au sens large: tous genres confondus – y compris la danse et l’humour –, on compte une vingtaine de propositions sur les deux semaines du festival. D’accord, la scène genevoise accueille volontiers en tout temps la remise en question des stéréotypes de genre, mais quand même: il y aura pléthore jusqu’au 25 du mois.



Le cri se prolongera dès le soir d’ouverture sur le plateau de Saint-Gervais, où un duo sexuellement indifférencié hurlera (sous le titre de «Polympe(s)» et la direction d’Isis Fahmy) la Déclaration

des droits de la femme et de la citoyenne, d’Olympe de Gouges, qui lui valut l’échafaud en 1793. En sourdine, l’épanchement de colère se diffusera ensuite sous la forme de stand-up tels que «Monsieur Shirley», d’une humoriste noire et lesbienne. Ou avec Alexandra Camposampiero, qui admet dans «Le complexe de l’hôtesse de l’air» s’être construite à travers le prisme du regard masculin.



Dans une conférence aussi, qui dénoncera, samedi 23, la colonisation médicale de l’utérus par les hommes. Dans l’alarme étouffée d’une violée, encore, portée par Antea Tomicic dans «Le prénom a été modifié». Voire dans la tentative par Latifa Djerbi de se faire un(e) ami(e) dans la salle par le biais de «Fluide». Et ce n’est de loin pas tout…

K.B.