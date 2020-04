Confinés bien au chaud, les briscards des Stones font un hold-up à distance

S’il fallait trouver une raison de se marrer dans le confinement, la voici: les premiers à (prétendre) faire danser la planète à l’arrêt sont ceux que l’on imaginait le mieux planqués pour raisons médicales. Qui ont survécu à toutes leurs démesures et jouent dans le même groupe depuis 1962. Qui étaient jugés trop décatis pour grimper sur une scène en 1995, quand ils déclaraient il est vrai un âge cumulé, à eux cinq, de 241 ans!

Aujourd’hui qu’ils affichent 366 balais additionnés, les voilà qui débarquent par surprise pour démontrer que ni le coronavirus ni les modes fluctuantes ni, pire!, l’arrêt des juteuses tournées n’auront raison de leurs vieux os: les Rolling Stones ont publié vendredi la première chanson «made in confinement», sur leur établi depuis quelques années mais bichonnée en urgence et remodelée dans ses textes pour coller en paroles avec la situation mondiale. Quand la planète explosera, Mick Jagger chantera le blues sur un astéroïde.

À 78 ans, Mick Jagger veut rester dans la course, et pas uniquement en sortant avec une danseuse de 33 ans

Au-delà de l’exploit physique de ces presque octogénaires, il y a la victoire marketing: «Living in a Ghost» grille la politesse à toutes autres vedettes recluses, certes présentes sur les réseaux sociaux mais à la production en berne. La participation remarquée des cinq Stones lors du marathon musical mis sur pied par Lady Gaga, le week-end dernier, prend des airs de coup promotionnel. On ne change pas sa nature: à 78 ans, Mick Jagger veut rester dans la course, et pas uniquement en sortant avec une danseuse de 33 ans.

La chanson, sinon? Elle se pose pépère sur un tempo chaloupé pas désagréable, avec un léger swing à la «Miss You», voire une nonchalance soul façon «Beast of Burden». Le confinement des Anglais respire plus les plages privées que les barres HLM. Jagger conserve un mordant appréciable, Keith Richards plaque ses accords ouverts en service minimum et Ron Wood déroule quelques jolis motifs blues en renfort.

Pas la pire des chansons récentes des Stones, sachant qu’ils n’avaient plus rien produit d’original depuis 2012. Mais pas de quoi se relever la nuit. Comme le résume le «NME» anglais: «Living in a Ghost» ne reflète l’esprit du temps que si vous vivez votre confinement dans un bordel de la Nouvelle-Orléans.»