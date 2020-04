Pendant le confinement, Radio Vostok rend la culture virale

Le coronavirus leur a coupé les ailes. Depuis la mi-mars, la pandémie et ses conséquences ont placé de nombreux acteurs culturels dans une position difficile. Ancrée dans le bassin genevois depuis 2011 et forte d’une audience calculée à 2500 auditeurs par jour, Radio Vostok a lancé sur ses ondes une initiative originale, afin d’apporter un soutien et une visibilité médiatique aux laissés-pour-compte. Objectif de cette opération #culturevirale: offrir une vitrine aux projets qui n’ont pas pu voir le jour en raison du confinement. Installée aux Acacias, la chaîne qui alterne musique indie-rock et infos propose aux concernés de s’emparer d’une heure d’émission en laissant libre cours à leur imagination.

Et si la pièce de théâtre annulée devenait une pièce radiophonique? Et si le concert live passé aux oubliettes déboulait dans le salon des auditeurs? Et si l’exposition restée en plan se visitait virtuellement, par la magie de la voix? L’offre de Radio Vostok n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. «Suite à notre appel, nous avons reçu plusieurs dizaines de mails, raconte Charles Menger, coordinateur d’antenne. Il y a pas mal de demandes émanant des milieux du théâtre, de la danse contemporaine ou de la musique. Nous les traitons au fur et à mesure. Certaines vont devenir des créations radiophoniques. D’autres seront relayées dans la Quotidienne, notre émission phare.»

Dimanche dernier, l’opération #culturevirale de Radio Vostok s’est concrétisée avec la diffusion d’un concert performance du Klaus Nomi Projekt. À défaut d’avoir pu présenter son spectacle en tournée, la Compagnie TT3 dont font partie l’écrivain Pierre Lepori, le comédien Cédric Leproust et le musicien Marc Berman a livré son œuvre sur les ondes.

Dans le «Journal des bonnes nouvelles», Charles Menger a également mis en avant des films indépendants à voir dans son salon, proposés par la plateforme helvétique Filmingo. Parmi plus de 500 métrages suisses et internationaux, on trouve des pépites de Kurosawa et de Tarkowski.

D’autres projets suivront. À découvrir ce dimanche 12 avril à 19h dans l’émission Quartier libre, celui d’Anaïs Aïk, intitulé «Nodaf ma langue est animal». Cette lecture performative aurait dû se dérouler le 28 avril prochain à La Reliure, du côté de Saint-Jean, dans le cadre du Deviant Art Festival (DAF). Le texte tente d’exprimer, selon son auteure, «une animalité ou d’enfouir justement ce qui fait du corps un animal».

À apprécier également, dans le même cadre, une pièce de théâtre de la Cie K&A, basée à Genève. Entouré d’une palette de gens de tous les âges, milieux sociaux et disciplines, le duo Karla Isidorou et Alexandra Bellon propose de plonger dans les méandres d’un futur très éloigné, puisque l’action se déroule en… 8102!