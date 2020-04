Le confinement, période bénie pour la poésie?

La planète au ralenti, le printemps, le silence: les épargnés du virus ont de quoi nourrir leur veine poétique. Face à une réalité pleine de mystère et d’inconnues, l’inspiration bouillonne, chacun sent monter la sève artistique, et l’on s’improvise rimeur – sinon dans la forme, au moins dans l’esprit: Dostoïevski n’écrivait-il pas que «la beauté sauvera le monde»? L’un des nombreux paradoxes du confinement veut en effet qu’il appelle à la revanche de la lyre, d’ordinaire si négligée. Le vers, le moment présent le bénit.

Il se trouve que, parmi les différents bardes implantés à Genève, un groupuscule, né en février2019, s’est a contrario baptisé Les Maudits: à la fois réminiscence espiègle des illustres Rimbaud, Verlaine ou Baudelaire, et jeu de mots homophonique avec «Les Mots dits», le nom qu’ils ont donné à leur tout premier festival de poésie, prévu du 14 au 17mai prochain, chez Catalyse aux Eaux-Vives.

Doublement maudits

Seulement voilà. Les Maudits le sont au carré, la fatalité s’étant surajoutée à la vocation. Car, à l’instar des autres manifestations publiques du trimestre, la leur s’est vue abrogée – il n’y a pas de raison. Mais qui sont ces damnés? Et qu’avaient-ils en tête de nous faire partager? Voilà ce que nous avons cherché à savoir, titillés par le mystère et l’inconnue d’un rendez-vous inédit, cette fois.

Premier constat: la poésie invoquée par Marie-Laure Volcoff (alias Malou), Clemens Streit (alias Héros Tanguant) et Julien Lempen (alias JOol), le trio fondateur des Maudits, lorgne moins du côté de l’iambe et du pied classiques que vers le rap, le spoken word ou la beatbox: bref, l’oralité urbaine. Nos trois «amoureux des mots» version slam, donc, réunis pour «faire partager cette forme de poésie en manque de reconnaissance», la pratiquent depuis un bail déjà.

Grâce à une subvention octroyée par la Ville et au soutien d’une fondation privée de renom, forte aussi d’un partenariat avec l’association Catalyse, dotée d’une salle de 100 places, la «fête de la parole et du rythme» devait présenter une vingtaine de performances (avec notamment Phanee de Pool, KT Gorique, Loïc Lantoine, Marc Nammour ou le champion Jérôme Pinel). Mais aussi des ateliers, des scènes libres ouvertes aux profanes et aux enfants, des tables rondes.Sans oublier le «trash tournoi» du samedi soir. Quid? «Il existe plusieurs tournois de slam à l’issue desquels un jury donne des notes de prestige, explique Julien Lempen, attrapé au bout du fil pendant sa claustration en famille. Nous voulions aller plus loin dans la mise en danger des poètes et poétesses, jusqu’à l’élimination au buzzer ou à la tomate!»

Promouvoir la verve

Visant à promouvoir cette forme d’art oratoire qu’est la verve, «Les Mots dits» ne le seront finalement pas. «Quand le Conseil fédéral a décrété la situation extraordinaire, confie Julien Lempen, ma consœur la slameuse Malou m’a avoué qu’une superstition rétroactive lui avait fait regretter notre appellation!» Mais désigner le festival par le terme «slam» semblait trop restrictif pour cette large croisade en faveur de l’inventivité langagière, tandis que celui de «poésie», selon l’organisateur, «fait peur». «On y est pourtant confronté tous les jours sans le savoir…», regrette-t-il.

«D’ailleurs, aujourd’hui, c’est elle qui reste», ajoute JulienLempen. «Nous pensons qu’elle est faite pour transformer le monde; surtout maintenant, avec cette histoire de virus, à qui elle peu t s’allier pour avancer dans ce sens!» Pour l’heure, cependant, le parolier a le moral en berne, devant l’immense gâchis de l’annulation. «Le sentiment d’impuissance domine. Nos pensées vont aux artistes qui ne pourront partager leur travail avec le public.»

Quant à nos porte-voix en personne, tous trois voués bénévolement à la mise sur pied de leur festival, «entre nos gagne-pain en télétravail et nos engagements familiaux, nous n’avons plus le temps aujourd’hui pour penser à la poésie. Et cette résignation nous ampute de l’essentiel». Aèdes de tous crins, réjouissez-vous du printemps 2021!