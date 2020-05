Clubs virtuels et streaming electro De Berlin à la Suisse romande, des initiatives pullulent sur le web afin que la musique électronique continue à faire vibrer ses aficionados. Lucas Vuilleumier

Audrey Danza, lors de son stream, au Motel Campo de Genève, pour Motel Radio.

L’idée n’est pas partie de Berlin, mais c’est là que sa réalisation est la plus impressionnante. Continuer, pour les clubs de musique électronique, d’avoir une présence auprès de leur public est un acte de résistance, autant qu’une façon de crier sa crédibilité et son utilité publique auprès des médias et, surtout, des institutions étatiques. Alors que partout dans le monde, des night-clubs, labels, collectifs et particuliers utilisent le stream (diffusion en live de contenu audio ou vidéo sur internet) pour continuer d’exister, la capitale techno attire l’attention grâce à l’initiative «United We Stream», une coalition de clubs berlinois (Tresor, Watergate, Katerblau…) qui, tous les soirs dès 19 h, propose le live de quelques DJ, retransmis par un site dédié et la plateforme ARTE Concert. Désormais, le plus grand club virtuel au monde.