Culture en ligne – Claude Ponti offre aux enfants d’exquises «chozafères» Au fil du confinement, l’illustrateur français a mis en ligne les pages d’un album à fabriquer. Irène Languin

Capture d'écran de la 19e page, proposée par Claude Ponti le 10 avril.

«Bonjour, c’est moi, Blaise qui te parle. J’ai mon masque, je ne crains rien, mais je reste avec Claude Ponti, sa compagne et le chat Panzé, ça les rassure»: c’est par la voix du poussin masqué, l’un de ses personnages phare, que l’illustrateur français a choisi de s’adresser aux enfants confinés. Depuis le 23 mars, Claude Ponti publie chaque matin une nouvelle page d’un livre que les bambins peuvent imprimer, compléter et colorier afin de se créer un album «à toi tout seul et à personne d’autre».

Cette aventure créative compte désormais 50 planches et comporte de délicieuses «chozafères», comme imaginer un monstre «effroyabilieux» ou peindre une poule transparente. Outre des poussins en pagaille, on y croise un tas de créatures poétiques et farfelues, de la Glapiches des prairies au Bravamule du Kabacaz qui se «rigolmarre». Une activité inventive et facétieuse bienvenue, alors que l’école n’a repris qu’à mi-temps.