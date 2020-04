Ces cinémas genevois qui optent pour le streaming

Les salles de cinéma sont fermées mais ne déposent pas les armes pour autant. Même si beaucoup y sont encore réticentes, l’offre via le streaming demeure une possibilité de conserver le lien avec la clientèle et de suppléer les nouveautés, qui manquent cruellement à l’appel. Depuis quelques jours, le site Cinefile.ch met à la disposition des salles qui le désirent son infrastructure numérique. Pour Genève, cela concerne déjà le Cinérama, le Ciné 17, les deux salles du Grütli et désormais le Bio, à Carouge, comme on vient de l’apprendre. Créateur du site, le Zurichois Andreas Fürler, qui a aussi bien exercé comme journaliste que comme distributeur de films, ne cache pas un certain enthousiasme malgré la gravité de la situation.

«Cette infrastructure existait déjà avant la crise du coronavirus et nous avions même quelques salles partenaires. Par exemple le RiffRaff à Zurich. Pour nous, il y avait un potentiel sur le long terme. L’idée était de créer un partenariat en offrant nos infrastructures numériques tout en leur laissant la liberté de programmer ce qu’ils désiraient, si possible en adéquation avec leur ligne éditoriale. Notre projet a été finalisé en février 2020. Nous en avons même reparlé aux Journées du cinéma suisse de Soleure, en janvier. Et puis tout à coup la crise sanitaire a fait son apparition. Nous n’avions pas du tout pensé que certaines salles allaient fermer à cause de ça et que notre projet allait ainsi avoir son rôle à jouer.»

Carte blanche totale

Un rôle crucial, même. Certaines salles montrent tout à coup un réel engouement pour la VOD. «Les premiers résultats sont encourageants, nous apprend Ondine Perier, responsable éditoriale du site pour la Suisse romande. Les Grütli et le Cinérama ont même de bons chiffres de location. Nous leur conseillons toujours de faire une sélection pas trop large. Entre quatre et dix films. Mais ils ont carte blanche totale. Cela étant, leur ligne est souvent proche de la nôtre. Nous restons très proches du cinéma d’auteur.» De manière pratique, l’accès aux salles – genevoises, romandes ou suisses – peut se faire aussi bien à travers les sites des cinémas concernés que sur Cinefile.ch. La liste des salles pour la Suisse entière se trouve ici : https://fr.cinefile.ch/info/news La programmation et les différentes offres – modalités de location, durée, etc. – apparaissent ensuite en cliquant sur le cinéma de son choix.

Interactivité profitable

Exemple d’offres? Sur le site des Cinémas du Grütli, on peut voir en ce moment «Les invisibles», excellente fiction sur les femmes SDF signée Louis-Julien Petit, le classique «L’invitation» de Goretta, fleuron du cinéma suisse, «Wolkenbruch», de Michael Steiner, et un superbe film islandais, «Sparrows», de Runar Runarsson. Mais d’autres entrées figurent sur leur page. Tel «Le rayon vert» d’Éric Rohmer. Il s’agit là d’une initiative de Cinefile.ch, qui propose chaque mois un long métrage différent de Rohmer. La preuve que cette interactivité est profitable à tous! Bons visionnements. À noter que le CDD propose également des films en streaming, notamment «Le milieu de l'horizon» de Delphine Lehericey, prix du Cinéma suisse 2020, et le documentaire «Midnight Family», tous deux jusqu'au 7 avril, mais pour le moment en dehors de Cinefile.ch.