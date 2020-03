Visions du réel revoit sa copie

Suite aux décisions imposées par le Conseil fédéral et le Canton de Vaud – le plus touché par le coronavirus – le festival Visions du réel de Nyon, dédié au cinéma documentaire, doit revoir sa copie et repenser sa 51e édition, qui aura lieu du 24 avril au 2 mai. La manifestation, à l’instar du FIFDH, aura donc lieu sous une forme alternative et inédite, à savoir uniquement sur Internet.

Certains films des différentes compétitions seront diffusés sur des plateformes, durant une période limitée et avec un contingent de places (virtuelles) lui aussi restreint. Le programme complet, le détail des films et les horaires seront dévoilés le lundi 30 mars.

visionsdureel.ch