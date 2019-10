Un Genevois a tourné une romance musicale à Londres

Où le rencontrer

Ciné 17 «L’écran est parfaitement réglé et les fauteuils très confortables. L’ambiance de cette salle permet de vraiment s’immerger dans chaque film.»



La Barbière de Genève «Des coupes et des rasages à des années-lumière de la concurrence. Pour un acteur, c’est très important!»



Chez Marino, aux Eaux-Vives: «Je me rends dans cette pizzeria depuis mon enfance, c’est comme la famille. J’aime y organiser autant des rendez-vous professionnels que privés.»