Trois choses à savoir sur «Rocketman»

1Proche de «Bohemian Rhapsody»

Après Queen et Freddie Mercury, voici Elton John. Veut-on réitérer une recette qui a porté ses fruits au-delà de tout espoir, devenant l’un des plus gros succès de 2018? Possible. D’autant plus que «Bohemian Rhapsody», comme «Rocketman», était déjà réalisé par Dexter Fletcher. En réalité, cet ancien comédien avait remplacé au pied levé Bryan Singer sur le tournage de «Bohemian Rhapsody».

2Une star tourmentée

Le film n’est pas un biopic complet et s’arrête ici lorsque Elton devient la star internationale qu’il n’a jamais cessé d’être depuis. Le récit s’attarde passablement sur ses difficultés à gérer son homosexualité, sur sa liaison tourmentée avec son agent, et sur sa belle amitié avec le parolier Bernie Taupin. Et en parallèle, les tubes commencent à s’aligner, l’hystérie gagne les concerts et la légende se met en marche.

3Taron Egerton dans le rôle-titre

Devant la caméra, Taron Egerton, avant tout connu pour faire partie de la franchise des «Kingsman», a la lourde tâche d’endosser le rôle-titre. Il y est parfaitement crédible, et c’est là l’un des points forts d’un film qui ne cherche jamais à se montrer supérieur à son sujet. Dexter Fletcher, le réalisateur, livre un produit clés en mains, s’acquitte de son contrat sans sourciller, accomplissant le job, comme on dit, avec une belle aisance. Au public de suivre. Ou pas... (TDG)