Jacob Berger tourne entre Genève et le Maroc

«Cellule de crise», clap de début. Jusqu’en décembre, Jacob Berger tourne une série de six épisodes entre la Suisse, le Luxembourg et le Maroc. Son titre? «Cellule de crise». Le sujet? Un thriller politique situé dans le monde de l’humanitaire. Quant au casting, il inclut André Dussollier, Isabelle Caillat et Jean-François Balmer. Pour la Suisse, le tournage a commencé à Genève, avant de se diriger vers Berne puis en montagne.

Il y a quelques jours, le cinéaste avait réquisitionné une partie de l’Hôtel d’Angleterre pour mettre en boîte plusieurs séquences. Notamment le bar privé situé au sous-sol. C’est là qu’on retrouve un Jacob Berger sur le qui-vive, à l’heure de la pause, mais déjà prompt à filmer son prochain plan. Une altercation qui prend place juste derrière le bar. Il faudra environ quatre prises pour que le réalisateur puisse avoir ce qu’il désire.

Un travail titanesque

L’intensité du jeu des comédiens, le rythme, l’éclairage. Le rituel d’un tournage, sur une série comme au cinéma, est globalement le même. «C’est notre dernier jour à Genève, souffle Jacob Berger. Le travail est titanesque, puisqu’il comprend environ 500 séquences. L’ensemble dure près de cinq heures, c’est donc beaucoup plus qu’un long-métrage standard. C’est aussi plus complexe car il y a toutes sortes d’arches narratives. Et plusieurs destins à suivre.»

Tout a l’air de rouler, une vingtaine de personnes s’affairent au sous-sol, pendant que d’autres ont réquisitionné deux salons du haut pour les convertir en loges de maquillage. Isabelle Caillat attend patiemment de se faire coiffer, car elle est prévue dans la séquence suivante.

Constituer le casting, en particulier, n’a pas été aussi simple que prévu. «Amener André Dussollier sur une série suisse, le convaincre, n’a pas été facile. Je le connaissais un peu avant, nous avions évoqué l’envie de travailler ensemble sur mon film «Un Juif pour l’exemple».

Cela s’appelle tricher

Coproduction entre la Suisse et la Belgique, «Cellule de crise» se continuera ensuite au Luxembourg. Les intérieurs qu’on tournera là-bas correspondent à des intérieurs genevois. Dans le jargon technique, cela s’appelle tricher. «Nous avons même dû chercher des décors qui n’existent pas, témoigne Jacob Berger. Ce qui a pris le plus de temps, c’est l’écriture. Entre trois et quatre ans pour arriver à des textes qui conviennent à tout le monde. La préparation du shooting a duré environ trois mois, à peu près la même chose que le tournage. Et nous filmons entre cinq et six minutes utiles par jour.»

Il faut préciser encore que c’est la toute première fois que le cinéaste réalise une série. «J’ai fait des épisodes par-ci par-là. «Cellule de crise», je ne l’ai pas initiée, c’est un ex-journaliste qui en a eu l’idée. Mais j’ai été impliqué très vite dans son écriture. Je tourne avec deux caméras mais juste là, dans le bar, l’espace est parfois un peu serré.» Jacob Berger met pourtant un point final à la séquence en cours, une scène d’intimidation entre un prince et son frère. «Dévoilées», la dramatique télé que j’ai tournée l’an passé, était un galop d’essai. Une manière de revenir à la télévision et au rythme particulier qu’elle impose.»