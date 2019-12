Tout savoir (ou presque) sur le nouveau 007

Quel plaisir de retrouver l'agent 007 dans une mythique Aston Martin DB-5, celle-là même qui avait fait sa première apparition dans Goldfinger en 1964, conduite par un autre mythe: Sean Connery. (À noter – pour les amateurs de voitures qui vrombissent – qu'une autre Aston Martin fait une discrète apparition, la V8 Vantage.)

Vous l'avez compris, la première bande-annonce du prochain James Bond a été dévoilée hier. Il a été coécrit et réalisé par Cary Joji Fukunaga, en remplacement de Danny Boyle qui a quitté le projet.

Du côté de la distribution, on retrouve Léa Seydoux dans le rôle de la doctoresse Madeleine Swann – psychiatre déjà présente dans le film «Spectre». Christoph Waltz sera de la partie en incarnant Ernst Stavro Blofeld, Ralph Fiennes aussi dans la costume de Q. Quant à Rami Malek, l'acteur récemment oscarisé, il sera dans la peau d'un autre méchant: Safin.

La séquence d'ouverture de la bande-annonce a été filmée à Matera (ci-dessous) dans le sud de l'Italie. Parmi les autres lieux de tournage: la Jamaïque, la Norvège ainsi que les studios Pinewood, près de Londres.

Le saviez-vous?

Les vrais fans de Vodka Martini «shaken not stirred» l'auront vraisemblablement remarqué. Mais Albert R. «Cubby» Broccoli avait déjà produit un long-métrage du même nom en 1958. Cette version de «No Time To Die», aussi connue sous le nom de «Tank Force» avait été réalisé par Terence Young, lequel avait également travaillé sur «Bons baisers de Russie» et «Opération Tonnerre».

«No Time To Die» sera projeté dès le 3 avril en Grande-Bretagne, le 8 avril aux États-Unis.