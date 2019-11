«Proxima», le voyage spatial au féminin

«Proxima», c’est le nom de la mission de Thomas Pesquet, mais aussi celui de l'étoile la plus proche du système solaire. En donnant le même titre à son film, Alice Winocour annonce la couleur et le contexte, le monde des astronautes. Sauf qu'il est vu à travers le prisme de la femme. L'héroïne du film s'appelle Sarah et s'apprête à partir en mission dans la Station spatiale internationale. Et surtout à être séparée de sa petite fille. C'est tout l'enjeu de cette fiction dédiée aux femmes astronautes et traitant d'une problématique jamais traitée, à savoir le désarroi que peut causer la séparation, totale mais théoriquement temporaire, d'une mère d’avec ses enfants. Eva Green, qui endosse le rôle de Sarah et trouve là l'un de ses meilleurs rôles, s'insère parfaitement dans l'univers d'une scénariste et cinéaste d’origine lausannoise dont c'est le troisième long-métrage et sans conteste le meilleur. «Proxima» a fait récemment l’ouverture du GIFF. C’était l’occasion de parler avec sa réalisatrice.

Vous avez tourné dans les lieux mêmes où se déroule l’action. A-t-il été simple d’obtenir les autorisations?

Pas très facile, non. Ensuite, il s’agissait de s’adapter aux contraintes du lieu, les accès, les horaires à respecter. Mais cela donnait un tournage cocasse. Où les faux astronautes en croisaient des vrais.

Comment vous est venue l’idée de raconter cette histoire du point de vue d’une femme?

Je voulais une héroïne qui soit mère et qui soit confrontée au thème de l’abandon. De la terre et de la vie. Le contexte du voyage dans l’espace le permettait. Sinon, je ne suis pas spécialement fan des films dans l’espace.

Avant d’écrire, avez-vous rencontré des femmes astronautes?

Plus que ça. Des femmes et des hommes. Énormément, de tous pays. C’est comme ça que j'ai pu imaginer le scénario, qui est rempli de leurs témoignages. 10% des astronautes sont des femmes. Mais elles ne parlent jamais de ce problème de séparation avec leurs enfants. C’est même considéré comme une faiblesse dans ce milieu-là. C’est bien pour ça que le cinéma reste silencieux à ce propos.

Partir dans l’espace, c’est quelque chose qui vous tenterait?

Non, et je pense même que nos corps sont faits pour vivre sur Terre. Si on réfléchit aux voyages spatiaux en termes de séparation ombilicale, il faut se dire que si un jour on va sur Mars, on ne verra plus la Terre de là-bas. Et je ne sais pas si les astronautes sont préparés à cela. Être astronaute, c’est faire l’expérience de la fragilité. Alors pour mieux vous répondre, je suis très bien sur cette planète. J’ai déjà du mal à prendre l’ascenseur, alors vous imaginez le reste.

Quelles contraintes spécifiques les femmes doivent-elles affronter dans l’espace?

Des problèmes féminins. Comme les règles. Certaines se battent d’ailleurs pour les garder. Les cheveux longs sont aussi un problème avec l’absence de pesanteur. Ce qui est clair, c’est que dans un vaisseau, les femmes se retrouvent dans un monde fait par et pour les hommes.

Pourquoi le choix d’Eva Green dans le rôle principal?

Elle me fascine depuis très longtemps. J’aime ses propos, lorsqu’elle dit qu’elle ne vient pas de cette planète. J’aime aussi son côté guerrière. Pour ce film, elle a eu une préparation physique très rude.

Et Matt Dillon, pourquoi l’avoir choisi?

Pour moi, il incarne l’astronaute américain, une sorte de «bad guy» dont j’avais impérativement besoin. Cela dit, l’astronaute parfait n’existe pas. Mais la mère parfaite non plus.

À la fin de votre film, on voit défiler les portraits de plusieurs femmes astronautes. Y en a-t-il une plus importante que d’autres à vos yeux?

Je dirais Valentina Terechkova. On l’a un peu oubliée, mais c’est une icone en Russie.