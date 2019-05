Pitt et DiCaprio partants pour un nouveau film

Articles en relation

«Parasite»: Bong Joon-ho revient à Cannes Cinéma Le réalisateur du film Netflix «Okja» est de retour sur la Croisette. Il a présenté un drame familial mardi soir. Plus... 22.05.2019

Tarantino, DiCaprio et Pitt ont fait vibrer la Croisette Festival de Cannes Le film «Once Upon a Time in Hollywood» a été accueilli par des applaudissements nourris au festival de Cannes, mardi. Plus... 21.05.2019

Alain Delon reçoit la Palme d'or d'honneur Festival de Cannes L'acteur français reçoit ce soir sa première récompense au festival de Cannes. Sa fille Anouchka lui a remis la Palme d'or. Plus... 19.05.2019

Cannes se prépare au show Tarantino Festival Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie vont fouler le tapis rouge avant la présentation d'«Once Upon a Time... in Hollywood». Plus... 21.05.2019