Ours d’or politique pour palmarès équitable

Assigné dans son pays, en Iran. Emprisonné, empêché de venir à Berlin. Malgré une condamnation à 1 an de prison pour propagande contre le régime, le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof a pu réaliser un film, ce «Sheytan vojud nadarad» («There Is No Evil») qui lui a valu l’Ours d’or samedi soir à Berlin. Ni réellement surprenante ni totalement imméritée, la récompense nous a cueillis à froid dans la mesure où ce long métrage était l’ultime projeté en compétition, et qu’il n’a pas été possible de le digérer aussi bien que ses concurrents des jours précédents.

Divisé en quatre segments d’égale longueur, «Sheytan...» aborde le thème de la peine de mort en alternant les points de vue, victimes ou bourreaux selon le récit. C’est très bien fait, ces quatre histoires forment autant voire davantage de variations sur la morale ou la liberté, et une force sourde parcourt ces récits. Ce film est le cri d’un cinéaste retenu en Iran, un cri qui a résonné vendredi soir à Berlin, lors de sa première, saluée par une très longue ovation.

Tous les autres lauréats reçoivent comme il se doit des Ours d’argent, et ce palmarès, même s’il est fortement politisé, n’a rien en soi de scandaleux. Le très fort «Never Rarely Sometimes Always» d’Eliza Hittman, qui décrit avec sidération le parcours d’une jeune Américaine sur la voie difficile de l’avortement, écope du Prix du Jury. L’inévitable Hong Sangsoo, qu’on a connu plus inspiré que dans son très rohmerien «The Woman Who Ran», a été récompensé pour sa mise en scène, il est vrai millimétrée. La charmante Paula Beer, qu’Ozon avait révélée en 2016 dans «Frantz», reçoit un Ours d’interprète féminine pour «Undine» de Christian Petzold, pendant qu’Elio Germano se voit décerner son équivalent masculin pour le prévisible «Volevo nascondermi» de Giorgio Diritti, dans lequel il semble briguer le prix.

«Dau. Natasha» d’Ilya Khrzhanovskiy & Jekaterina Oertel est au palmarès pour le travail de la caméra, «Favolacce» des frères D’Innocenzo pour son scénario, et enfin, le décapant «Effacer l’historique» de Benoît Delépine et Gustave Kervern hérite de l’Ours d’argent spécial de la 70e Berlinale. Tout le monde est content, y compris Cristi Puiu, meilleur réalisateur de la section Encounter pour son «Malmkrog», coproduit par des Genevois (Dan Wechsler de Bord Cadre films et Jamal Zeinal Zade).

La reprise de la Berlinale par un Carlo Chatrian qui s’était fait la main en dirigeant Locarno s’est avérée fructueuse. Les critiques lues dans la presse allemande, qui lui reprochent son manque de glamour et de stars (qu’ils aillent aux Oscars!), sont totalement à côté de la plaque, voire réactionnaires. Flanqué de Mariette Rissenbeek, codirectrice qui connaît le monde du cinéma allemand comme sa poche, Chatrian a parfaitement rempli son contrat, sélectionnant ce grand cinéma d’auteur qu’il a toujours su imposer, et cela sans faire aucune concession. À l’année prochaine!