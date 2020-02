«Öndög»,un lieu du crime exotique

Début de polar: un cadavre et un mystère. Une femme nue est retrouvée assassinée dans la steppe mongole. Du jour au lendemain, un policier inexpérimenté doit sécuriser les lieux du crime. L’ensemble est assez désincarné, mais calibré pour les festivals. Wang Quan’ang compose avec la lenteur et des passages obligés, comme l’accouchement animalier qui figure dans nombre de films analogues. Pas vraiment dépaysant. Le titre «Öndög», qui signifie œuf de dinosaure, est encore ce qu'il y a de plus singulier.

Mystère (Mongolie/Chine),100’

Cote: *