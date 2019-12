«Les Misérables» face à «Parasite» et Almodovar

L'Académie des arts et sciences du cinéma qui remet les Oscars a dévoilé lundi la liste des finalistes dans les catégories du documentaire et du long métrage international. Aucune production suisse ne figure parmi les heureux élus.

La sélection dans la catégorie du meilleur film international compte dix oeuvres donc cinq seront finalement retenues dans la liste des nominations le 13 janvier. Parmi elle figurent notamment le film «Les Misérables» du réalisateur français Ladj Ly, prix du jury du festival de Cannes, le long-métrage sud-coréen «Parasite», Palme d'or au même festival, et la dernière réalisation de l'Espagnol Pedro Almodovar «Douleur et Gloire», avec Antonio Banderas et Penelope Cruz, deux de ses acteurs fétiches.

Autre film francophone récompensé à Cannes par le Grand prix, «Atlantique», de la réalisatrice Mati Diop, a de bonnes chances de défendre les couleurs du Sénégal aux Oscars.

Les autres candidats présents dans la «shortlist» viennent de République tchèque («The Painted Bird»), d'Estonie («Truth and Justice»), de Hongrie («Those Who Remained»), de Macédoine du Nord («Honeyland») de Pologne («Corpus Christi») et de Russie («Beanpole»).

Documentaire suisse pas finaliste

Dans la catégorie des documentaires, après avoir été présélectionné à la mi-novembre, «#Female Pleasure» de la réalisatrice germano-suisse Barbara Miller n'est pas parvenu à se hisser dans la liste des quinze finalistes.

«#Female Pleasure» traite de la sexualité féminine au 21e siècle. La réalisatrice de 49 ans met en scène cinq jeunes femmes d'origines culturelles différentes qui s'opposent à la répression de la sexualité féminine dans leurs communautés culturelles et religieuses. Au total, 159 films documentaires étaient en lice. Là aussi, cinq d'entre eux atteindront ensuite le tour final des nominations le 13 janvier.

La 92e cérémonie des Oscars se tiendra à Los Angeles le 9 février prochain. (afp/nxp)