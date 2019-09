Militante «par hérédité», la cinéaste ne se soumet pas

Gros pull en maille orange, lunettes de soleil et maquillage discret, Laura Cazador arrive pile à l’heure au rendez-vous fixé dans un café alternatif près de la gare Cornavin, à Genève. Elle finit tranquillement sa cigarette roulée à la main et pénètre dans ce lieu atypique, aux murs couverts de graffitis et à la déco hétéroclite. Un bistrot où le café ne coûte que 2 fr. 50 mais qu’il faut aller chercher soi-même, au bar. Laura Cazador aime cet endroit, il lui ressemble: vivant, convivial, bigarré.

Avec ses grands yeux bleus, son teint hâlé et sa chevelure indomptable, la trentenaire déborde d’énergie et de bonne humeur. Bien que son nom puisse laisser penser qu’elle a des origines latinos, il n’en est rien. Cazador n’est autre que la traduction espagnole de son nom de famille: Hunter. Laura a en effet grandi à Genève, d’une mère anglaise et d’un père français. C’est grâce à lui qu’elle va très vite s’intéresser au cinéma. «Il tient depuis vingt-cinq ans le ciné-club de Versoix. Et il a travaillé plusieurs années pour Trigon-film, une maison de distribution suisse qui s’intéresse aux films du Sud. C’est avec lui que j’ai mis les pieds pour la première fois en 2002 à Cuba.»

«Cuba me fait penser au village d’Astérix et Obélix. C’est un lieu où des irréductibles tiennent tête aux USA depuis très longtemps»

C’est aussi grâce à son père qu’elle rencontre – en 1998 à Genève – le réalisateur cubain Fernando Perez, avec qui elle a coécrit et coréalisé le film «Insoumises». Son premier long-métrage de fiction (encore à l’affiche) relate la vie d’Enriqueta Faber (merveilleusement incarnée par Sylvie Testud), de son vrai nom Henriette Favez. Première femme médecin à avoir exercé à Cuba, au début du XIXe siècle, la Suissesse (Lausannoise!) se faisait passer pour un homme et épousera donc une femme. L’icône est bien connue des Cubains – héroïne aux yeux de la communauté homosexuelle et figure emblématique grâce à son application à soigner riches et pauvres, Blancs et Noirs. Mais sa notoriété en Suisse ne commence que maintenant. «En 2003, je suis partie vivre à Cuba. J’y ai pris des cours d’espagnol et des cours de dramaturgie. J’ai intégré «Espera… espera bioprod»: un collectif de réalisateurs indépendants dont faisait partie Fernando Perez. C’était les débuts du numérique. L’un des cinéastes du collectif m’a parlé d’Enriqueta. Je ne la connaissais pas et son histoire m’a intriguée.»

Une «artiviste»

Fourmillant de projets avec Espera, Laura Cazador laisse Enriqueta de côté et vit trois ans à La Havane. Elle y rencontre celui qui va devenir son mari. «Ce collectif de réalisateurs a donné un sens particulier à mon séjour à Cuba. Je n’y étais pas pour une année sabbatique! Nous travaillions beaucoup, étions peu payés. Ça a été une période intense tant intimement que sur le plan créatif, mais aussi politiquement.»

Avant de partir, elle est devenue militante. On la voit à Davos ou lors du G8 à Évian. «En arrivant sur l’île, mon engagement a pris une autre dimension. Cuba me fait penser au village d’Astérix et Obélix. C’est un lieu où des irréductibles tiennent tête aux USA depuis très longtemps.» Laura Cazador se dit militante «par hérédité». Ses deux parents étant engagés dans des causes solidaires. Elle s’entoure volontiers d’autres «artivistes» (artistes-activistes).

Elle rentre en Suisse en 2005. «J’arrivais au bout de mes réserves économiques et mon mari et moi venions de terminer un gros projet. Enceinte de ma première fille, je voulais accoucher ici. À Cuba, tout est très médicalisé et je n’avais pas envie de cela.» Elle revient seule à Genève, son mari n’ayant pas obtenu le permis de sortie indispensable aux Cubains pour quitter l’île. Elle donne naissance à Luna et ne peut la présenter à son père que cinq semaines après sa naissance, en revenant à La Havane. «Je me suis rendue, avec mon bébé dans les bras, auprès de la femme colonelle qui délivre les permis pour savoir pourquoi mon mari n’avait toujours pas reçu le sien. Cela faisait neuf mois que nous l’attendions!» La militaire tente de la balader mais Laura fait un scandale et le précieux papier est délivré le jour même…

Une énergie inépuisable

Malgré son regard bleu azur et sa voix suave, Laura Cazador est aussi insoumise que l’héroïne de son premier long-métrage et ne se décourage pas facilement. «Laura fait preuve d’une énergie inépuisable, explique Fernando Perez. Il n’y a eu aucun détail, lors la préparation et de la réalisation d’«Insoumises», qui lui a échappé.»

Le réalisateur évoque aussi l’imagination créatrice de la jeune femme ainsi que sa sensibilité. Antonio Buil, l’acteur qui incarne le maire dans le film, se souvient de son arrivée à La Havane: «Fernando Perez et Laura Cazador sont venus me chercher à l’aéroport! C’est très rare que les réalisateurs viennent en personne chercher les comédiens. Je me suis tout de suite senti important, nous étions tous dans le même bateau.» Le comédien se souvient de la générosité de Laura Cazador. «Elle m’a invité chez elle, j’ai connu ses enfants et son mari. Je faisais vraiment partie de la famille. Laura est une femme chaleureuse, libre et très cultivée.»

Les trois enfants du couple apparaissent furtivement dans le long-métrage. «Ma fille aînée m’a dit qu’elle ne pouvait plus regarder un film sans décomposer chaque scène dans sa tête. J’ai commencé à m’intéresser à Enriqueta en 2010, toute la vie de mes enfants est reliée à ce film.» Bien qu’elle ait décidé de poser quelque temps ses valises à Meyrin, avec mari et enfants, Laura Cazador est déjà en train d’écrire sa prochaine fiction, a repris des études d’histoire et termine un documentaire. Tout en appréciant «avoir plein d’amis à la maison et cuisiner pour eux».