«Matthias et Maxime», un Dolan plein de punch

Xavier Dolan a l’habitude de tourner vite. Ou du moins avait l’habitude, jusqu’à l’aventure «Ma vie avec John F. Donovan» (qui fera du reste la clôture du GIFF le 10 novembre). Depuis, il a mis en boîte ce petit film, «Matthias et Maxime», qui renoue quelque part avec ses premières amours, puisqu’il se recentre derrière une thématique gay récurrente chez le cinéaste québécois. Ici, ce sont deux potes d’enfance qui, pour les besoins d’un tournage de film, doivent s’embrasser. Un acte qui va semer le trouble dans leur esprit plutôt hétéro. C’est sur ce sujet que s’articule cette fiction réalisée avec une vivacité et un punch de jeune homme. Voici un film qui déborde de vigueur et de générosité. Un métrage qui ressemble à un film de potes mais recèle une profondeur inattendue. Pari réussi, dans tous les cas.