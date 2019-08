Grand Corps Malade à nouveau derrière la caméra

En 2017, Grand Corps Malade était passé derrière la caméra. Pour réaliser «Patients», en tandem avec Mehdi Idir, son pote de toujours et réalisateur de ses clips. Le film avait séduit, la part autobiographique y était palpable. Tous deux ont remis le couvert avec «La vie scolaire», qui endosse le point de vue de Samia, une jeune conseillère d’orientation qui fait ses débuts dans un collège de Saint-Denis. Parlant de différentes thématiques sociales, «La vie scolaire» se décline comme un film choral, avec ses figures aisées à identifier, ses leaders, ses victimes et tout ce qui fait l’équilibre, souvent précaire, d’un corps social.

«Le film est très écrit», commente Grand Corps Malade, qu’on retrouve avec son acolyte dans un café près de la gare. «L’inspiration, ce sont à la fois nos souvenirs et des choses qu’on nous a racontées, des anecdotes, commence Mehdi Idir. La plupart des personnages ont existé, y compris les profs. Après, on romance un peu, on invente des choses autour de certains personnages.» Les répétitions sont en revanche importantes. Elles ne durent pas moins de trois mois. «Le but, c’est de former une vraie classe, précise Grand Corps Malade. Dans la salle qui sert de décor, on demande aux élèves de se lâcher.»

Pas de partage ni d’ego

Ensuite, sur le tournage, la répartition entre les deux complices n’est pas arrêtée. «Personne n’a de rôle spécifique, témoigne Grand Corps Malade. La mise en scène se décide à deux, car nous parlons vraiment le même langage. On aime à la fois diriger et écrire. Il n’y a pas de partage, pas d’ego non plus. Quand on n’est pas d’accord sur un plan, on teste les deux et on garde celui qui marche le mieux. On pense d’abord au bien du film. C’était déjà le cas sur «Patients». Le casting obéit à certaines règles. Aucun des jeunes de la classe n’est comédien. En revanche, ceux qui incarnent les professeurs le sont.» «Nous avions besoin de filmer des vrais jeunes, explique Mehdi Idir. Avec la volonté de ne pas les décevoir. Et il faut bien avouer qu’ils ont énormément travaillé. Il aurait pu y avoir une guerre d’ego, ça n’a pas été le cas. En tournant ce film, ils ont réalisé quel travail cela représentait. Jusque-là, ils ne voyaient le cinéma que de très loin. Au départ, ils fonctionnaient sans trop de conviction. C’est lorsque l’équipe technique est arrivée qu’ils se sont rendu compte de ce que c’est.»

Grâce à «Patients», Grand Corps Malade et Mehdi Idir ont d’ailleurs eux aussi pris conscience de ce que représentait le tournage d’un film. «On sait quelles sont les erreurs à éviter, raconte le premier. Le fait qu’ils aient été dirigés par quelqu’un de connu ne les a jamais impressionnés. Je crois qu’on a exprès choisi des gens pas stressés et peu impressionnables. En plus, ils n’étaient pas vraiment spécialistes de mes chansons. Ma casquette de slameur, je l’oublie lorsque je fais un film.»

À l’origine, avant la réalisation de «Patients», Grand Corps Malade pensait se concentrer sur l’écriture. «Réaliser ne correspondait pas à un besoin. J’avais juste envie d’expérimenter une autre forme d’écriture. Rédiger, c’est quelque chose que j’aime pratiquer sous toutes les formes. Je ne comptais donc pas réaliser. Mais comme Mehdi est l’auteur de tous mes clips, qu’on est potes depuis plus de quinze ans, pour moi, il était évident qu’il était le seul à pouvoir filmer mon scénario. L’idée de coréaliser s’est ensuite imposée si normalement que je ne me suis jamais posé la question. Avec «Patients», tout a été facile, de la recherche du producteur à la mise en boîte proprement dite.»

Projet sur le stand-up

«En revanche, on ne savait pas si le film allait marcher. Qui aurait envie de se déplacer pour voir des tétraplégiques dans un centre de rééducation? On a eu confiance dans notre projet, dans notre histoire, et le public nous a finalement donné raison.»

Tous deux se lanceront-ils pour autant dans un troisième film bientôt? «Nous avons déjà une idée, mais il est bien trop tôt pour en parler, concède Mehdi Idir. Il n’est pas exclu que notre prochain projet soit une série. Peut-être une comédie sur le milieu du stand-up.» «On va se lancer très vite dedans pour éviter le baby-blues de «La vie scolaire», conclut Grand Corps Malade.

«La vie scolaire», de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, à l’affiche dès le 28 août