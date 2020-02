Le FIFDH à Genève va brandir en mars les révoltes mondiales

Le Festival du film international sur les droits humains (FIFDH) va analyser du 6 au 15 mars prochain à Genève les révoltes dans le monde. Parmi celles-ci, la lutte pour le climat, portée par les jeunes, sera notamment au centre de la distribution et des débats.

«Des millions de personnes sont dans la rue. Face aux fractures, cette édition du FIFDH met en lumière la voix de la jeunesse», affirme la directrice générale Isabelle Gattiker. Parmi les films dévoilés mardi par les organisateurs, de nombreux aborderont le climat. Effets pour la Suisse et action judiciaire seront notamment discutés en marge de ceux-ci.

Les activistes suisses Océane Dayer et Marie-Claude Graf, mais également la conseillère aux États Lisa Mazzone (Verts/GE) seront de la partie. De son côté, leur camarade brésilienne Claudelice Da Silva Santos mettra l'accent sur la situation en Amazonie, avant de s'exprimer à Berne devant les parlementaires fédéraux.

Hong Kong et Khashoggi

Mais cette 18e édition ne se limitera pas aux questions climatiques. Des militants actifs dans des soulèvements, notamment celui qui a abouti au Soudan viendront témoigner. L'un d'entre eux parlera de Hong Kong, de même que le directeur exécutif de Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth, refoulé il y a quelques mois de la région autonome chinoise.

Autre situation discutée, celle des violences policières. Mais aussi l'affaire de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. La fiancée de celui-ci et la rapporteuse spéciale de l'ONU qui avait mis en cause le prince héritier Mohammed Ben Salmane, Agnès Callamard, sont attendues.

Les jurys de la compétition seront présidés par la productrice suisse Claudia Bluemhuber pour la fiction et par la cinéaste et activiste américaine Pamela Yates pour le documentaire. La première lancera une initiative liée aux Objectifs de développement durable (ODD) pendant la rencontre genevoise.

Côté artistique, le festival explore aussi toujours de nouvelles offres, d'expositions à la photo en passant par l'opéra ou le Français Ernest Pignon-Ernest, à l'honneur cette année. Au total, le FIFDH, qui se revendique comme la rencontre internationale la plus importante sur le cinéma et les droits de l'homme, va se décliner dans plus de 60 sites. Et près de 200 composantes et 280 intervenants sont attendus. Le budget, doté de 2,1 millions de francs, a encore augmenté, avec une extension de 5%.

