Coups de cœur et ondes de choc au 21e festival Black Movie

Au sein d’un programme aussi profus que celui de Black Movie, se frayer un chemin, au-delà de quelques évidences, n’est pas chose aisée. De quelques films vus ou revus ici ou là émerge néanmoins l’impression d’une édition de belle tenue et sans déchets. Ainsi d’«Acid», premier film du comédien Alexander Gorchilin, qu’on connaît notamment pour l’avoir vu dans «Letto». Ce double portrait de jeunes adultes errant dans des nuits sans fin en quête d’on ne sait quelles sensations et en proie à mille interrogations ne tombe jamais dans le cliché ou la facilité. Et parvient même à faire froid dans le dos – une fiole d’acide y occupe un rôle central – par une rigueur glaçante palpable dans une mise en scène au scalpel, qui paraît sculpter visages et corps dans l’ombre de leur destin. On ne s’attendait pas à un long métrage aussi tenu et paradoxalement aussi peu aimable de la part d’un auteur-acteur passé derrière la caméra. On espère qu’il réitérera son geste. À découvrir encore ce week-end au festival.

Ce n’est pas le cas d’«Arrest», du Roumain Andrei Cohn, passé en début de semaine. Ce presque huis clos terrible et étouffant revient sur l’enfer de la Securitate, en l’occurrence sous l’ère Ceausescu. Un architecte sur son lieu de vacances se fait arrêter par la police et est emprisonné avec une brute qui va le martyriser pour tenter de lui extorquer des choses qu’il ne cache même pas. C’est bien l’absurdité des régimes communistes et l’horreur carcérale qui se trouvent ici dénoncées. L’éprouvant face-à-face entre le bourreau et sa victime laisse peu de place aux respirations. Le réalisme domine dans un exercice aussi dégradant que perturbant, d’autant plus qu’en émarge une part de gratuité profondément dérangeante. Également passé au début du festival, «Öndög» (qui signifie œuf de dinosaure) de Wang Quan’an, qui nous vient de Mongolie, parle de meurtres tout en se déroulant dans la steppe la plus déserte du monde. Souvent désincarné, le film compose avec la lenteur et des passages obligés (l’accouchement animalier) sans trop parvenir à dépayser.

Sans doute encore plus dérangeantes, les trois heures de «The Painted Bird» de Vaclav Marhoul, à découvrir ce soir au Spoutnik, ne nous épargnent pas grand-chose, nous obligeant même à prévenir le spectateur non averti qu’il risque d’être heurté par plusieurs séquences. Dans un noir et blanc somptueux, on y suit l’odyssée d’un adorable petit orphelin errant dans une Europe ensanglantée par les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les rencontres qu’il fait sont atroces. Ceux et celles qu’il croise sont malveillants et méchants. Le film ne laisse aucune place au répit, à la douceur. Tiré d’un roman de Jerzy Kosinski, il a considérablement choqué la dernière Mostra de Venise, où il figurait en compétition. Parmi les films projetés cette semaine à Black Movie, on peut noter que certains sortiront bientôt à Genève. C’est le cas d’«A Tale of Three Sisters» d’Emin Alper, d’«O fim do mundo» de Basil Da Cunha ou de «Talking About Trees» de Suhaib Gasmelbari.