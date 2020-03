Tous les cinémas genevois sont fermés

Depuis vendredi, Les Scala avaient décidé de fermer le 14 mars, soit quinze jours avant la date prévue des débuts de leurs travaux de restauration (fixés au 1er avril). Dans la foulée, les cinémas du Grütli, qui dépendent de la ville, ont également fermé.

Depuis hier, ce sont tous les cinémas genevois qui se trouvent frappés par la décision du Conseil d’État, avec comme corollaire plus ou moins immédiat du report de toutes les sorties prévues en mars et avril. Après le dernier James Bond, reporté en novembre, «Effacer l’historique» de Kervern & Delépine est remis au 28 août, «Petit pays» également. «Miss» de Ruben Alves est repoussé en septembre. «Forte» de Katia Lewkowicz n’a pas encore de nouvelle date, ni «Sans un bruit 2», «Mulan», «Divorce Club», «Undine», «Schwesterlein» ou «Les Nouveaux mutants».

Et ils sont loin d’être les seuls. Du côté des festivals, on ignore encore si Visions du réel aura lieu malgré tout (24 avril au 2 mai), et le sort du Festival de Cannes (12 au 23 mai) n’est pour l’heure pas fixé. Son annulation pèserait lourd sur l’économie cinématographique du monde entier.