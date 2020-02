«Le cas Richard Jewell», un faux coupable idéal

C’est l’histoire d’un héros ordinaire qui devient un faux coupable idéal. Richard Jewell travaille comme agent de sécurité. Et parvient à détecter la présence d’une bombe lors des JO d’Atlanta en 1996. Cet acte fait de lui un héros avant qu’il ne soit soupçonné d’être l’auteur de l’attentat. Les deux visages de l’héroïsme ordinaire, thème empreint d’humanisme cher à Clint Eastwood, qui voue une grande affection à son personnage central, traversant avec lui une palette d’émotions large, confèrent au «Cas Richard Jewell» une complexité inattendue.

Car l’empathie qu’on finit par ressentir pour le comédien Paul Walter Hauser se base sur le fait qu’on sait très bien, de notre point de vue, qu’il n’est pas coupable. À partir de cette adéquation narrative, le film renoue avec ces portraits d’une Amérique profonde ancrée dans l’histoire contemporaine qui ne sont pas si fréquents dans l’œuvre de son auteur. Coproduit par Leonardo DiCaprio, le film aurait dû se faire avec la star dans le rôle de l’avocat. Puis Eastwood, 89 ans, a repris la main sur la production et tourné le film dans la continuité de «The Mule». Le résultat est plaisant, modeste et intelligent, qui dénote une fois de plus la santé de l’auteur de «Million Dollar Baby».

Drame (États-Unis, 12/12, 129’)

Cote: ***