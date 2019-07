Besson se trouve une nouvelle nana

Pauvre Anna qui aura bien besoin de sa science de la castagne pour venger son boss Luc Besson. À peine sur les écrans, le film homonyme se prend une brutale raclée critique. La charge, note le «Los Angeles Times», s’alourdit «des problèmes judiciaires hors-champ de Besson, étant donné qu’Anna est une femme qui se défend après une vie passée à être abusée par des hommes».

Même sans allusion aux accusations de harcèlement sexuel dont a été victime le réalisateur désormais innocenté, la presse outre-Atlantique, à l’image du «Guardian», fustige «la fadeur écrasante, le manque de créativité, l’incapacité à chorégraphier une scène d’action».

Mais Anna, espionne russe détournée par les services secrets américains, agent double au charme flingueur, tueuse de sang-froid aligne ses arguments. Avec un scénario qui rebondit en longueur façon Matriochka emboîtées, des acteurs qui cachetonnent avec autodérision, de Helen Mirren à Cillian Murphy, cette série B d’espionnage honore son contrat et finira sans déparer sur une plateforme de téléchargement. Sans toucher à un défi aussi costaud que «Valerian», ni déclencher la bombe narrative de «Lucy», ce divertissement de consommation courante peut même tenir d’honnête carte de visite au patron de studios.

À 60 ans frappés, Luc Besson reste une énigme dans l’industrie du divertissement. Le manitou d‘EuropaCorp aligne des produits commerciaux du type «Taken», «Transporteur», «Arthur et les minimoys» etc. boulottés en masse, à côté de propositions pointues d’auteurs, Bertrand Bonello, Tommy Lee Jones et autre Benoît Jacquot. Lui-même en tant que réalisateur, oscille entre ces extrêmes avec des inspirations inégales, mais toujours en pompant l’air du temps.

En 2014, la science-fiction «Lucy» a conquis 56 millions de spectateurs, film français le plus vu autour du globe. Mais en 2017, l’adaptation de la BD «Valérian» griffée par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, au budget pharamineux de 200 millions de dollars, a plombé la société. Soumise à une procédure de sauvegarde jusqu’au 13 novembre pour assainir un déficit aggravé (88,9 millions d’euros en 2018-19), EuropaCorp se débat dans la tourmente financière.

L’homme du Girl Power

Les mêmes doutes semblent travailler l’artiste Besson. Désormais, les ambitions du cinéaste auteuriste qui au début des années 80, prenaient à la gorge avec «Le dernier combat» en Cinémascope noir et blanc, puis splashaient une génération dans «Le grand bleu», semblent révolues pour toujours. L’autodidacte développe son empire en le diversifiant à l’international après «Le cinquième élément», crée à Paris La Cité du Cinéma.

Le manitou ne reste fidèle qu’à ses chères guerrières musclées. Atypiques dans les années Nikita, ces drôles de dames sont désormais légion dans le 7e art d’action. Cela n’empêche pas Anna et ses consœurs d’agiter d’interminables gambettes comme les branches de compas sur la carte géopolitique du monde. La comparaison avec les demoiselles de François Truffaut s’arrête là. Surdouées au niveau cérébral et physique, ces ambassadrices du Girl Power tendance «Badass», de Jeanne d’Arc à Adèle Blanc-Sec ou Aung San Suu Kyi, pansent souvent des blessures intimes suintant la solitude et l’aliénation. Fusionnant fiction et réalité, leur Pygmalion les épouse parfois, puis leur offre des films en cadeau de rupture. «Les filles sont restées longtemps un mystère pour moi, confiait Luc Besson, enfant unique et solitaire. J’ai comblé le déficit en leur inventant de beaux rôles.»

