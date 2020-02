Berlin prend le pouls du monde

Le monde va mal. Et le cinéma en témoigne. La compétition berlinoise a largement reflété ce double constat et surtout cet enlisement, social, politique, et parfois économique. Tel semble être en tout cas le credo de Carlo Chatrian, directeur artistique et arbitre d’une sélection profilée à la fois auteurs et grandes thématiques. Les films qui se détachent annoncent parfaitement la couleur.

Exemple avec cette vaste relecture du roman le plus célèbre d’Alfred Döblin, «Berlin Alexanderplatz». Écrit en 1929, ce livre relatait le destin d’un jeune délinquant à peine sorti de prison et empêtré dans l’univers de la pègre. D’origine afghane, Burhan Qurbani l’a transposé dans l’Allemagne d’aujourd’hui, en imaginant que son héros est un immigrant d’Afrique de l’Ouest et qu’il se retrouve malgré lui embrigadé dans le monde des dealers. C’est toute la modernité du propos qui se trouve amplifiée dans une tragédie divisée en cinq actes et portée par un souffle en rupture avec la narration classique.

Scandale à Paris

Comme la plupart des productions allemandes, ce «Berlin Alexanderplatz» de plus de trois heures a divisé les festivaliers. Un clivage qui pourrait servir le film. Moins consensuel, «Dau. Natasha» fait partie d’un vaste projet dont le point d’orgue a été une installation gigantesque qui a d’ailleurs fait scandale à Paris l’an passé, avant de s’arrêter à Londres ou Berlin. Le cinéaste russe lya Khrzhanovskiy (le film est cosigné par Jekaterina Oertel) a conçu une installation qui reproduit l’intérieur d’un laboratoire de physique, avec pour but d’y tourner le biopic d’un physicien dans la Russie des années 50.

En ont résulté des expériences diverses et variées pour ceux qui ont tenté le voyage au cœur de «Dau» – le titre du projet scientifique. Et pas moins de treize longs métrages en sont issus, dont celui-ci, en compétition à la Berlinale. Oppressant huis clos, il se focalise sur le personnage d’une employée de cuisine qui maltraite sa collègue, la force à boire à outrance, fait l’amour (séquence non simulée) au physicien qui passe chaque jour à sa cantine, avant de subir un interrogatoire musclé et éprouvant. Cette parabole démente sur le totalitarisme et ses déviances résonne complètement, malgré une esthétique sépia délibérément datée, avec notre époque: le métrage combine l’effroi avec la prise de conscience. Probablement ce qu’on a vu de plus fort à la Berlinale cette édition.

Cela dit, la force de «Never Rarely Sometimes Always» d’Eliza Hittman est tout aussi réelle. Il est question, dans ce film dur et merveilleusement construit, du parcours difficile d’une jeune Américaine de Pennsylvanie désirant se faire avorter à New York. Le naturalisme sans concession du propos va de pair avec une mise en scène qui ne cesse de circuler autour de son héroïne, Autumn, renfermée et mutique (Sidney Flanigan, prix d’interprétation possible), jeune femme dont jamais le passé ni les ennuis ne seront dévoilés, restant à jamais dans un hors-champ que le film n’aborde surtout pas. La noirceur du sujet, qui n’épargne aucun détail sur le cheminement d’Autumn – scène d’anthologie chez une assistante sociale – a déjà emballé récemment le Festival de Sundance. Plus caustique, le dernier opus de Gustave Kervern & Benoît Delépine, «Effacer l’historique», écorne méchamment l’univers numérique dans lequel nous vivons, à travers une galerie de personnages en butte avec différents problèmes liés à leurs smartphones ou autres objets connectés.

Le monde court à sa perte

Le constat vire au vitriol et critique avec une férocité peu commune l’ensemble de l’humanité, annonçant clairement que le monde court à sa perte. On retrouve encore, en plus du cancer, au cœur du dernier opus des Lausannoises Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, «Schwesterlein» (lire notre édition du 26), la thématique de la peur de l’autre dans une production italienne bancale intitulée «Volevo nascondermi». C’est l’histoire du peintre italien Antonio Ligabue, qui a vécu en Suisse une partie de sa vie, et qui souffrait de plusieurs handicaps physiques et mentaux. Signé Giorgio Diritti, le film s’interroge sur son intégration, plus que sur l’œuvre qui en émane. L’âpreté de la compétition a donné le ton de ce concours qui se proposait visiblement de faire le point sur l’état du monde. Quant aux femmes, elles sont au nombre de sept pour dix-huit titres en lice pour l’Ours d’or.