L'acteur indien Irrfan Khan est mort

L'acteur indien Irrfan Khan est décédé à l'âge de 53 ans, a-t-on appris auprès de son agent. Il s'était fait connaître dans le film à succès «Slumdog Millionnaire.»

La star de Bollywood, atteinte d'un cancer rare diagnostiqué en 2018, avait été admise à l'hôpital de Bombay cette semaine pour une infection du côlon. «Irrfan était une âme forte, quelqu'un qui a combattu jusqu'à la fin et a toujours inspiré tous ceux qui se sont approchés de lui», a déclaré son agent dans un communiqué.

Né en 1967 dans l'Etat du Rajasthan en Inde, Irrfan Khan avait débuté sa carrière dans les années 1980. Il avait été notamment repéré pour son rôle quasi muet dans «The Warrior» (2001), adaptation d'un conte traditionnel japonais par le réalisateur britannique Asif Kapadia.

Quelques années plus tard, il embrassait une carrière internationale, jouant aux côtés d'Angelina Jolie dans le drame «Un coeur invaincu» de Michael Winterbottom, présenté à Cannes. En 2008, son visage était devenu mondialement connu grâce à «Slumdog Millionaire» de Danny Boyle, film aux huit Oscars où il campait un inspecteur de police.

Dans «Jurassic World»

Irrfan Khan avait poursuivi sa carrière aux Etats-Unis en jouant dans des blockbusters comme «The Amazing Spider-Man» (2012), «Jurassic World» (2015), et «Inferno» (2016). L'acteur avait été salué par la critique pour ses rôles dans «L'Odyssée de Pi» (2012) du Taïwanais Ang Lee et «The Lunchbox» (2013), comédie romantique de Ritesh Batra où un homme et une femme dialoguent à distance via une gamelle de déjeuner.

Extait de «Slumdog Millionaire» (ats/nxp)