Il y a avant tout le plaisir de l’œil. Ce long moment, au début du film, où on observe le plan se déroulant sur l’écran. Les deux acteurs principaux en marche, côte à côte, dans des champs, puis au milieu des tirs, pendant que la caméra les précède, les cadre, sans ces plans de coupe qui, ailleurs, rythment l’action, l’interrompent, la relancent ou l’accélèrent. Dans notre plaisir coupable de spectateur expérimenté, rompu à toutes sortes de visionnements, on s’imagine une armada d’assistants communiquant aux quatre coins d’un plateau naturel démesuré pendant que des techniciens s’affairent en tous sens pour assurer une continuité qui ne tolère aucune erreur. Retour au contenu du plan, à sa charge émotive, au sens qu’il recouvre. Et là, le constat est moins évident. L’épisode ici raconté par Sam Mendes, d’après une anecdote rapportée par son grand-père, ramène cette journée de la Grande Guerre à un drame familial et intimiste qui se double d’une mission guerrière.

Le héros du film, Schofield, joué par le fringant George MacKay, pas si jeune soldat qui arbore le visage du bon pote toujours prêt à rendre service et à écouter, voire conseiller l’autre – en cela, le choix de l’acteur est idoine – est stricto sensu un messager, celui qui porte la nouvelle, bonne ou mauvaise, et qui peut donc à sa manière infléchir sur le cours des choses. Son action, son parcours, définit tout «1917», tout en restant à la surface du conflit. En cela, le film et sa virtuosité technique ne se traduisent pas aussi en termes d’émotion. Le premier degré du récit la suggère mais ne l’illustre pas, nous renvoyant continuellement à notre position de spectateur qui n’éprouve finalement pas de grandes surprises. Sans l’esthétique voulue par Mendes, qui consiste à se prouver qu’il peut tourner un ample film de guerre – avec toutes les difficultés techniques que suppose l’exercice – et ainsi devenir «le» cinéaste qui a triomphé de tels obstacles pour lui aussi délivrer son message, le résultat serait sans doute bien terne.

Car il n’y a ni ici le degré philosophique d’un Terrence Malick transcendant le genre (dans «La Ligne rouge») à travers une méditation à couper le souffle, ni l’urgence esthétique d’un Amos Gitai (dans «Kippour») qui met en scène le dépassement en acte d’hommes sur le terrain sans qu’on sache ce qui va surgir pour les broyer. «1917» reste quelque part plus scolaire, et en tout cas plus prévisible. Le plaisir purement plastique qu’on peut y éprouver – c'est tout sauf négligeable – ne doit pas le faire oublier, pas plus que les Golden Globes décrochés ce week-end. Sam Mendes n’innove pas fondamentalement, il se frotte à un exercice casse-gueule sans révolutionner l’histoire du cinéma. Remarquable mais sans folie.

«1917» Guerre, États-Unis, Durée: 119’. Cote: ***