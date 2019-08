À Venise, les stars accostent par charters

Le glamour n’est pas uniquement un mot. À la Mostra de Venise, c’est une réalité. En particulier cette année, où les chasseurs de stars ne devraient plus savoir où donner de la tête. Tout comme les cinéphiles, qui devraient être comblés avec un menu de films d’auteur tout ce qu’il y a de plus pharaonique.

Les enchères démarrent ce mercredi et s’achèveront le 7 septembre, jour de remise du Lion d’or au plus méritant des concurrents. Longtemps considérée comme moribonde, la Mostra de Venise, pourtant directement menacée par le festival de Toronto – qui monte en puissance, a lieu à peu près aux mêmes dates et chasse le même genre de gibier (les grandes premières mondiales) –, a fini ces dernières années par relever la tête et sortir de l’eau. Au point de régater avec Cannes dans la course au tapis rouge.

Dreyfuss, Panama, Castro…

En clair, la plupart des films qui ne sont pas prêts en mai pour aller sur la Croisette prennent un aller simple pour le Lido ensuite. Tout comme les refoulés cannois, qui, en général, ne s’en vantent pas. Le dernier James Gray, «Ad Astra», gros film de SF avec Brad Pitt sous un casque, devait sortir en juin et semblait favori pour Cannes. Mais juste pas terminé à temps, à moins que Gray ait voulu éviter la douche froide jadis réservée à ses films, préférant la prudence en optant pour Venise. Où le film sera l’un des événements parmi des dizaines d’autres.

Pêle-mêle, Roman Polanski, dont la présence fait déjà polémique (sans surprise), viendra essuyer les plâtres de «J’accuse», réhabilitation de l’affaire Dreyfuss du point de vue d’un héros oublié. Steven Soderbergh renoncera une fois de plus à prendre sa retraite avec «The Laundromat», qui revient sur les «Panama Papers», avec Meryl Streep et Antonio Banderas au cœur du scandale.

Olivier Assayas, lui, se penchera sur les anticastristes dans un «Wasp Network» aux accents internationaux, Penélope Cruz et Gael Garcia Bernal étant du casting. La volonté de revenir sur plusieurs grandes affaires semble dominer Venise. Mais attendons de voir pour disserter.

De son côté, Todd Philips pourrait surprendre avec le très attendu «Joker», avec Joaquin Phoenix, film de superhéros qui brigue carrément la compétition. C’est dire si la Mostra y croit. Sans omettre le lauréat de la Palme d’or 2018, Hirokazu Kore-eda, dont «La Vérité» et son casting cinq étoiles – Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke – nous réjouissent déjà, d’autant plus que plusieurs Genevois ont coproduit le film, ce sur quoi nous reviendrons.

Et puis on découvrira aussi les nouveaux opus de Robert Guédiguian, Lou Ye, Roy Andersson, Noah Baumbach (son «Marriage Story» est l’une des productions Netflix de cette rentrée), Mario Martone, Pablo Larrain, Atom Egoyan, Ciro Guerra, ou Haifaa Al-Mansour, l’une des deux femmes en lice cette année pour le Lion d’or, contre dix-neuf hommes. Ce qui a évidemment fait grincer les dents des féministes qui trouvent là matière à s’occuper. Par comparaison, la Berlinale présentait cette année en concours sept films de femmes. Mais on sentait que les sélectionneurs avaient forcé pour les trouver. Venise ne tient visiblement pas compte de ces critères extracinématographiques pour composer sa sélection, souvent pointue et connue pour son flair en matière de découvertes. Ce qui nous mènera sans doute à prospecter dans toutes les sections.

Signalons cependant qu’en sélection officielle, mais hors compétition, Costa-Gavras, Roger Waters des Who, Tim Robbins, montreront notamment leurs opus. Gaspar Noé dévoilera une version inversée, c’est-à-dire montée à l’endroit et chronologique, de son terrible «Irréversible». Fera-t-il à nouveau scandale? Quelque chose me dit que oui. Dans tous les cas de figure, cette présentation sera assortie d’une réflexion sur la condition féminine. Et en dehors de toutes les stars déjà citées, il convient d’en ajouter quelques-unes. Comme Pedro Almodovar, qui recevra un Lion d’or pour sa carrière, Tommy Lee Jones, Robert De Niro, Jean Dujardin, Kristen Stewart, Scarlett Johansson, Cécile de France, Mick Jagger (sous réserve), Johnny Depp, Robert Pattinson, Jude Law, Adam Driver ou John Malkovich, qui devraient tous se croiser à bord de l’un ou l’autre vaporetto accostant au Lido. On tâche de vous tenir au courant très bientôt.