À Berlin, les mauvais films en tête de palmarès

À l’image de cette 68e Berlinale, son palmarès ne restera pas dans les annales. La plupart des films primés samedi figurent parmi les moins intéressants d’un concours où on a ramé sec pour trouver des œuvres mémorables ou à tout le moins présentables.

Ce sont deux films de femmes qui se partagent les plus grosses récompenses. La Roumaine Adina Pintilie a stupéfié tout le monde en remportant l’Ours d’or pour Touch Me Not, film entre fiction et documentaire dans lequel les névroses d’une femme qui ne supporte pas qu’on la touche servent de pivot à d’autres témoignages similaires sur les corps, les handicaps et le désir. Ce n’est guère plaisant, formellement très «arty» et pour tout dire un peu trop bricolé pour sortir du lot. Qu’est-ce qui a séduit Tom Tykwer et ses jurés dans ce film étrange et quelque part expérimental? On se le demande encore.

Ours d’Argent, Mug, de la Polonaise Malgorzata Szumowska, parle aussi du corps et du désir en contant l’histoire d’un homme typé motard tatoué devenu un monstre après une chirurgie faciale lui sauvant la vie. Ce nouveau visage le rend repoussant et perturbe sa relation au monde, notamment avec sa copine, qui ne veut plus le voir. La fiction est binaire, narrée sur un bon rythme, mais l’ensemble demeure par trop quelconque pour qu’on s’en souvienne encore dans deux semaines.

L’Ours d’argent Alfred-Bauer, destiné à un film offrant de nouvelles perspectives, n’arrange guère les choses. C’est Las Herederas (Les Héritières) , du Paraguayen Marcelo Martinessi, qui décroche ce prix, sans aucune raison objective. Cette histoire de femmes LGBT confrontées à la vieillesse et mises à l’épreuve est aussi mal filmée que pauvrement racontée. Le comble, c’est que l’actrice principale, Ana Brun, a en plus remporté un prix d’interprétation. Wes Anderson a raflé l’Ours de la meilleure réalisation pour Isle of Dogs, ce qui a permis à Bill Murray, l’une des voix de ce curieux film d’animation, de faire son cinéma habituel devant un parterre hilare. «Je suis venu avec un chien, je repars avec un ours, hahaha…» Museo d’Alonso Ruizpalacios et Dovlatov d’Alexey German Jr. ont eux aussi reçu un lot de consolation.

Mais c’est finalement le prix d’interprétation masculine qui aura le moins déparé dans cet ensemble médiocre. Il prime justement la prestation émouvante et sauvage du jeune Anthony Bajon, héros de La prière de Cédric Kahn, qui se déroule entièrement dans une communauté où de jeunes hommes tentent de se défaire de leur addiction aux drogues dures. Film sur la foi et la croyance en l’homme, il renoue aussi avec la nature et sait composer avec les éléments et les corps sans les chichis incompressibles des films cités plus haut. Tout cela nous ramène à la trivialité d’un palmarès où l’on ne trouve trace ni de Gus Van Sant, ni de Benoît Jacquot, ni du formidable Utøya 22. Juli d’Erik Poppe, ni du faux biopic sur Romy Schneider (3 Tage in Quiberon). Bref, d’une liste de prix d’où tous les bons films sont absents.

