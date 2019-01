Une série de la RTS met en scène Claudia Cardinale

La RTS a fini la première partie du tournage d'une nouvelle série romande dans le canton de Fribourg. Ecrite et réalisée par Anne Deluz, «Bulle» met en scène une famille ordinaire, en apparence du moins, explique la radio télévision suisse.

La série se déclinera en six épisodes de 52 minutes, qui suivent chacun l'intimité d'un membre de la famille Aubert, dont l'équilibre se rompt avec la maladie d'Alice, interprétée par Elodie Bordas. A ses côtés, les actrices Claudia Cardinale et Suzanne Clément, lit-on dans un communiqué de la RTS.

La première phase du tournage s'est déroulée à Bulle (FR) durant six semaines en hiver, entre le 11 décembre et le 21 janvier, alors que la deuxième interviendra au printemps, du 6 mai au 10 juin, toujours dans le chef-lieu gruérien et ses environs. La saga familiale, coproduite par la RTS et Intermezzo Films, sera à découvrir en 2020 sur le petit écran. (ats/nxp)