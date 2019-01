Une fabrique à émotions bouillonne dans ses yeux

À l’écran, la douleur de la trahison explose dans les grands yeux bleus de Nina en découvrant que son mari, décédé subitement, était aussi le compagnon d’une autre femme et le père de ses deux enfants. Dans le salon baigné de lumière de l’appartement pulliéran d’Anna Pieri –, l’interprète de Nina dans la série «Double vie» diffusée sur RTS Un – ces mêmes grands yeux brillent d’une intensité bienveillante. La comédienne recevra dimanche 27 janvier un Prix du film de télévision suisse aux 54es Journées de Soleure pour son rôle principal dans «Double vie». La première grande distinction de sa carrière débutée il y a une quinzaine d’années. «C’est gratifiant… rassurant, dit-elle en cherchant soigneusement les mots justes pour dépeindre au plus près son ressenti. Cela prouve que je suis au bon endroit.»

Le regard de la comédienne, «déstabilisant et direct» revient dans le discours de Léo Maillard, coscénariste et ami d’Anna Pieri qui a écrit le personnage de Nina en pensant à elle. «C’est une fabrique à émotions. Sa capacité de passer du rire aux larmes est bluffante. Elle est belle, à l’aise dans son corps dans lequel elle arrive facilement à se laisser aller, fluide.»

Passant comme chat sur braises sur les périodes plus difficiles de sa vie, la comédienne peine à énumérer ses petits défauts outre «un perfectionnisme» de circonstance qui se lit comme une qualité et une tendance à anticiper toutes sortes de catastrophes. Heureusement son destin et sa personnalité solaire tranchent avec ceux beaucoup plus sombres de son personnage. Elle a épousé il y a deux ans et demi Pietro Zuercher, directeur de la photographie sur «Double vie»: un «vrai coup de foudre» a scellé son destin à celui de ce Tessinois rencontré sur le tournage de la série «Station Horizon».

Avec Salomon, le fils de 7 ans d’Anna Pieri, la petite famille ne met aucune barrière entre projets professionnels et privés. «On arrive très bien à faire la part des choses», admet son mari. En période de tournage, Anna est capable de se détacher de son personnage une fois à la maison.» Sa deuxième famille, celle des amis comédiens, scénaristes, maquilleurs, s’est consolidée au fil des tournages et tournées théâtrales. Elle les rejoint régulièrement dans leur petite maison perdue dans le Vallemaggia, au nord de Locarno.

La spontanéité d’Anna Pieri – l’amie, cette fois, et plus la comédienne – fait remonter à Léo Maillard le souvenir délicieux de son mariage à Locarno avec Pietro. «Je la revois le grand soir, habillée en princesse, courant, un couteau à la main en hurlant des insultes en italien à un type qui s’était introduit dans la cuisine pour voler la nourriture du mariage. On se serait dit dans un film de Fellini. Anna est une vraie Latine!»

Du piano aux planches

Aux côtés de Pietro Zuercher, la comédienne renoue avec les origines tessinoises de sa mère et l’italien est devenu leur langue commune. Petite, c’était le français que son père suisse alémanique et sa maman avaient choisi au sein de ce foyer de bâtisseurs, composé de deux architectes. «Tout le monde savait dessiner sauf moi!» Sa sœur cadette est devenue créatrice de bijoux tandis qu’Anna Pieri a suivi la voie dans laquelle elle avait naturellement le plus de facilité, le piano.

Un an après l’obtention de son diplôme d’enseignement à la Haute École de musique de Bienne, elle se projette dix ans plus tard et se voit ailleurs. «L’enseignement me prenait trop d’énergie et ne me laissait plus de place pour créer.» À 24 ans, elle a juste l’âge limite pour préparer les concours d’école de théâtre et se voit admise à celle de Genève. «Contrairement à beaucoup d’autres étudiants, j’avais déjà un métier. Le théâtre a été un vrai choix, où j’avais tout à apprendre. La matière humaine me passionne. J’aime les méandres, les contradictions. Rendre visible l’invisible.» Elle se nourrit de «rencontres fortes» avec des hommes de théâtre qui lui donnent des clés, lui permettent de se poser les bonnes questions. À l’instar d’Alain Maratrat, «grand pédagogue» issu de la compagnie de Peter Brook, ou encore le metteur en scène russe Anton Kouznetsov et Jean Liermier, directeur du Théâtre de Carouge. Avec les deux derniers, elle tournera plusieurs années, jouant les premiers rôles de «Monsieur de Maupassant» et «Les caprices de Marianne».

«Une des forces d’Anna est d’être à l’aise aussi bien au théâtre qu’à la télévision ou au cinéma», observe Léo Maillard. La comédienne reconnaît que le métier d’acteur face caméra ou sur les planches n’est pas identique. «On n’a pas le même rapport au personnage, mais j’ai appris énormément dans les deux milieux et j’aime l’un comme l’autre.» Est-il facile de toujours dépendre du choix d’un réalisateur? Anna Pieri lève les yeux au ciel et soigne sa réponse. Ne pas décrocher un rôle fait partie du jeu, dit-elle. «Le refus, il faut le laisser aller. Pour les choses qui ne se sont pas faites, il y avait toujours une bonne raison.» De ses débuts en Suisse à ses quelques années passées à Paris, elle a réussi à vivre de son métier, gardant en parallèle des contrats dans les deux pays.

Cultiver son imaginaire est un besoin vital que la svelte comédienne explore dans le mouvement. Longtemps, ce fut à vélo avec son père lorsque le duo avalait des kilomètres pendant plusieurs jours d’affilée. Aujourd’hui, elle court à Lavaux. «Au bout d’un moment, le quotidien laisse le pas à l’imaginaire. Le mien est riche, je ne suis jamais seule», dit-elle dans un éclat de rire.

