Un nouveau «Star Wars» sur Obi-Wan Kenobi

Stephen Daldry, le metteur en scène de «Billy Elliot», devrait réaliser un nouveau film «Star Wars» qui aura pour héros le maître Jedi Obi-Wan Kenobi, a annoncé jeudi le Hollywood Reporter.

Le scénario n'a pas encore été écrit, et aucun nom n'a filtré pour savoir qui incarnera le célèbre chevalier Jedi, incarné dans la trilogie originelle par le défunt Alec Guinness. Selon le Hollywood Reporter, Stephen Daldry, qui a également réalisé «The Hours», devrait superviser la production et l'écriture du long-métrage.

La société de production Lucasfilm, propriété de Disney, s'est lancée dans la création de six nouveaux films «Star Wars» depuis 2015. Une nouvelle trilogie, qui suit les deux premières, a vu le jour. Star «Wars: Episode VII» est sorti en 2015. Les épisodes VIII et le IX sont quant à eux attendus en 2017 et 2019.

Le 3e «spin-off»

Lucasfilm a choisi d'occuper les années paires par des «spin-offs», des épisodes dérivés de la saga. Le premier, «Rogue One», est sorti en 2016. Le deuxième, qui sortira en 2018, sera centré sur le personnage de Han Solo. En juin, les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ont été débarqués du projet et remplacé par Ron Howard, en raison d'un désaccord créatif, selon Lucasfilm. Le film est en cours de production.

Une question taraudait alors les fans: sur qui allait se concentrer le dernier spin-off? Les rumeurs entourant le personnage d'Obi-Wan allaient bon train depuis quelques temps, même si Ewan McGregor, qui avait donné vie au personnage dans la deuxième trilogie, avait expliqué ne pas avoir de contact avec Lucasfilm à ce sujet.

«Mais s'ils veulent en faire un, je serais très heureux de le faire», avait-il expliqué à Entertainment Weekly en avril. Contactés par l'AFP, les porte-parole de Disney et de Stephen Daldry n'ont pas commenté cette annonce. (afp/nxp)