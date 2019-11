Un film retiré des cinémas après des violences

Deux chaînes de cinéma britanniques ont retiré de l'affiche un film sur une guerre des gangs à Londres, «Blue Story», après des violences lors de sa diffusion samedi dans un cinéma de Birmingham, dans le centre de l'Angleterre.

Bande-annonce du film

Des groupes de jeunes, certains armés de machettes, se sont affrontés samedi soir au multiplexe Star City. Six d'entre eux, dont une adolescente de 13 ans, ont été arrêtés et sept policiers ont été blessés. A la suite de ces heurts, le groupe Vue, qui exploite le Star City, a annoncé qu'il ne montrerait plus le long-métrage dans ses 91 établissements au Royaume-Uni et en Irlande.

La chaîne Showcase Cinemas lui a emboîté le pas, retirant le film de l'affiche. «En raison des récents incidents liés à la diffusion du film Blue Story , (...) Showcase Cinemas a immédiatement retiré le film de toutes nos salles participantes», a indiqué un porte-parole du groupe. «Nous continuons de discuter avec le distributeur quant à la possibilité de réintroduire le film en temps voulu», a-t-il ajouté.

Le réalisateur craint la censure

Le long-métrage raconte l'histoire de deux amis de différents quartiers de Londres pris dans une guerre des gangs. Son auteur et réalisateur, Andrew Onwubolu, connu sous le nom de «Rapman», a dit sur Instagram espérer que le retrait du film ne constituait pas «une condamnation» de celui-ci.

«Il est vraiment fâcheux qu'un petit groupe de gens puisse tout gâcher pour tout le monde. Blue Story est un film qui parle d'amour, pas de violence», a-t-il commenté. «Je prie pour que nous puissions tous apprendre à vivre avec amour et se traiter avec tolérance et respect». (afp/nxp)