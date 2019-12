Trois choses à savoir sur «Les Vétos»

1) Véto de campagne

C’est un village paumé dans le Morvan. Le jour où l’un des seuls vétérinaires du coin prend sa retraite, les gens se trouvent pris au dépourvu. Son collègue reste tout seul et n’y arrive pas. Aussi décide-t-il de demander à sa nièce de venir l’aider. Le hic, c’est qu’elle n’en a guère l’envie et qu’en plus, elle va ramer pour se faire aimer des villageois, pas particulièrement enclins à accepter la jeune «étrangère».

2) Dans l’air du temps

On pourrait croire que «Les vétos» est une comédie. Mais c’est plutôt le chemin du drame qu’emprunte ici Julie Manoukian, à travers un récit très classique dans sa forme comme dans sa narration. Le film compose avec les bons sentiments et une certaine douceur qui cadre bien avec un sujet in fine dans l’air du temps. Nous sommes en effet loin des grandes villes, dans la France profonde, presque en milieu paysan, biotope redevenu à la mode, si l’on peut dire, depuis le succès de «Au nom de la terre».

3) La Suissesse Noémie Schmidt

Le charme vient ici du casting. Face à Clovis Cornillac, on retrouve notre compatriote, Noémie Schmidt, qui ne cesse de monter en puissance, ce dont on se réjouit. Dans le rôle de la jeune nièce, promue vétérinaire de province, elle parvient à trouver le ton juste, ni trop sérieuse ni trop légère, et le film lui doit une bonne partie de son intérêt. À noter également la joie de retrouver Michel Jonasz dans un petit rôle.