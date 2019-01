Trois choses à savoir sur «Edmond»

1. Du théâtre du Palais royal au cinéma

En 2016, Alexis Michalik adapte sa pièce dédiée à Edmond Rostand au théâtre du Palais royal. Le succès est conséquent, pour ne pas dire colossal. De là à songer à une transposition en film, il n’y a qu’un pas. Dont l’intéressé lui-même va se charger.

2. Casting brillant

Le film raconte donc les démêlés d’Edmond Rostand pour monter sa pièce, «Cyrano de Bergerac». Dans le rôle-titre, Thomas Solivérès gagne décidément à être connu. À ses côtés, le réalisateur et auteur s’octroie le rôle (en l’occurrence ingrat, car chargé) de Georges Feydeau. Le reste du casting est étincelant. Olivier Gourmet, Clémentine Célarié et Mathilde Seigner y sont parfaitement à leur place, composant des personnages hauts en couleur que la mise en scène sait mettre en valeur.

3. Un rythme mené tambour battant

Car la réalisation, même si elle demeure terriblement classique, sait trouver le rythme juste pour donner vivacité et folie à des séquences souvent très enlevées et drôles. Edmond est une comédie menée tambour battant dans laquelle l’attention, et par instants l’émotion, ne faiblit jamais. Il s’agit en somme du prototype du bon divertissement grand public. On en redemande.

(TDG)

Cote: ***