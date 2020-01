Trois choses à savoir sur… «Bad Boys for life»

1. Histoire d’une trilogie

Leur naissance remonte à 1995. Cette année-là, Michael Bay met en scène «Bad Boys», avec Will Smith et Martin Lawrence, qui tiennent le rôle de deux flics et coéquipiers amis lancés dans des missions pour le moins survoltées. Le succès du film n’est pas aussi fracassant qu’espéré, ce qui n’empêche pas la mise en chantier d’une suite. En 2003, «Bad Boys 2», avec les mêmes, casse en revanche la baraque. Il faudra pourtant plus de quinze ans avant qu’un troisième volet ne voie le jour.

2. Les retraités

Désormais âgés, Mike et Marcus sont sur le point de prendre leur retraite. Sauf que le destin en décide tout autrement et qu’ils doivent affronter le patron d’un cartel dont ils ont vaincu le frère des années plus tôt. Les voici donc repartis en service et en quatrième vitesse. Aucun temps mort ne nous est dès lors épargné.

3. Le salaire de Will Smith

Le projet était depuis longtemps sur les rails. Mais des problèmes de budget, et notamment le salaire très élevé de Will Smith, ont considérablement freiné sa production. Finalement, c’est un duo belge, Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui s’est chargé de le mettre en boîte. Mais un montage trop syncopé, une réalisation au hachoir et des acteurs peu dirigés font que l’ensemble est peu digeste.

Policier

(USA, 124’)

Cote: *