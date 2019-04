Trois choses à savoir sur… «After - chapitre 1»

1 De Wattpad à l’édition papier

Anna Todd, l’auteure du roman dont ce film visant un public ado a été tiré, l’a entièrement rédigé sur un smartphone. D’où la pauvreté du contenu. Elle l’a publié sur Wattpad avant que le livre, repéré par un éditeur, ne devienne un best-seller dans sa version papier. Cinq volumes sont parus (ainsi que deux de «Before», qui lui fera suite). La question est de savoir si les films, du moins ce premier volet, cartonneront autant que le livre.

2 Romantisme frelaté

Ce que raconte «After» est assez basique. Tessa, jeune étudiante, débute son premier semestre à l’université. Mais en rencontrant le beau Hardin, ses ambitions et son univers chavirent. Cette rencontre entre deux contraires débouche sur une romance qui n’a rien de platonique, mais dont le romantisme laisse – il faut bien l’avouer – totalement de marbre.

3 Acteurs inconnus au casting

Pour composer le casting, derrière comme devant la caméra, Anna Todd s’en est mêlée. Propulsée réalisatrice, Jenny Gage doit diriger deux inconnus, Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin, chargés d’incarner deux personnages sans aspérités ni intérêt. Parfois comparé à «Cinquante nuances de Grey», sans doute à cause du phénomène qu’il reproduit, cet «After - chapitre 1» devra totaliser un certain nombre d’entrées pour espérer avoir une suite.

