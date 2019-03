Devenu un classique du cinéma d'animation et des productions Disney, "Dumbo" est originellement sorti en 1941. Pour en réaliser un remake, Tim Burton laisse la place à des personnages réels, quelques effets numériques et une fantaisie omniprésente. Soit a priori un univers tout à fait compatible avec le sien, d'autant plus que la réappropriation de classiques pour enfants n'est pas nouvelle pour le cinéaste. Songeons au savoureux "Charlie et la chocolaterie" ou au plus récent "Alice", à ce jour l'un de ses moins bons films: tous deux sont des remakes et revisitent des oeuvres antérieures. "Dumbo", histoire d'un éléphanteau venu au monde avec de trop grandes oreilles qui lui permettent de voler, attraction de cirque convoitée par de peu scrupuleux individus, est d'évidence un personnage fait pour Tim Burton. Au point qu'on imagine mal un autre réalisateur s'atteler à l'affaire avec un tel luxe de couleurs, de rythme et d'énergie. Mais tout cela a son revers. Car en même temps, avec "Dumbo", Burton reste, comme on dit, dans sa zone de confort. Il remplit son contrat, s'acquitte de sa mission, fait le job, en somme. Ni plus ni moins. A l'arrivée, cela fait un divertissement réussi, drôle et attachant, mais sans réelle surprise. (TDG)