«Three Identical Strangers», édifiant!

Triplés, séparés, réunis. Il arrive que la réalité dépasse la fiction. «Three Identical Strangers» en offre la preuve. Edward, David et Robert ne s’étaient jamais vus jusqu’au jour où le hasard va mettre en présence deux d’entre eux.

L’effet de miroir est stupéfiant, et les jumeaux réalisent vite qu’ils sont en réalité des triplés, qu’ils ont été séparés à la naissance et surtout qu’ils sont peut-être les cobayes d’une plus vaste expérience. Le suspense vire à l’émotion dans un documentaire unique dans sa capacité à condenser tous les genres en un seul métrage. Édifiant à tous points de vue!

Docu

(USA, 96’, 12/14)

Cote: *** (TDG)