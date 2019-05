Terrence Malick joue les invisibles et brigue une seconde palme

Parmi tous les lauréats de la Palme d’or, il reste le plus insondable. Car le plus invisible. Primé en 2011 avec «Tree of Life», il n’était jamais apparu publiquement, préférant envoyer Brad Pitt en éclaireur se charger des conférences et autres junkets (interviews à la chaîne) . Cette année marque sans nul doute le retour en grâce de Terrence Malick. Car depuis 2011, l’auteur américain, 75 ans, a vécu une sorte de purgatoire. Films chahutés, descendus par la critique, pour certains à peine, voire pas sortis, Malick était passé d’un statut de demi-dieu à celui de tâcheron sans intérêt. Avec «A Hidden Life» («Une vie cachée»), la donne pourrait s’inverser.

Dévoilé dimanche en première mondiale, le film a été tourné il y a trois ans, en été 2016 plus exactement. Avec d’ailleurs le regretté Bruno Ganz, dont c’est la dernière apparition à l’écran. Malick, perfectionniste, jamais satisfait, a en effet remonté le film, attendu des mois avant de livrer une première copie et de la proposer à la sélection cannoise. Le résultat fait un peu moins de trois heures et déroule, dans des plans sublimement photographiés, le destin méconnu d’un paysan autrichien, Franz Jägerstätter, qui refusera de se battre aux côtés des nazis et sera considéré comme coupable de trahison par le régime d’Hitler.

Dimension philosophique

L’ampleur du projet coïncide avec celle d’une vaste réflexion sur les notions de foi, de croyance et de culpabilité. Il y a comme toujours chez Malick une dimension philosophique dans un métrage pourtant délibérément réaliste. La reconstitution y est même un élément capital, et les tics du metteur en scène, telles ces actrices dansant dans les champs et se couvrant de fleurs dans «Song to Song» ou «To the Wonder», sont évacués. Le film n’en est pas pour autant révolutionnaire et n’apporte aucun élément formel novateur. Son comédien principal, August Diehl, acteur allemand qu’on suit depuis près de vingt ans, mériterait bien un prix d’interprétation. Quant à l’obtention d’une seconde palme, malgré la splendeur de l’objet, on reste dubitatif.

Un mot également du film de Corneliu Porumboiu, «Les Siffleurs», production roumaine et suisse (des partenaires genevois ont aidé au financement, comme nous le disions en début de festival). Ce polar inédit propose une variation subtile sur le langage, via une langue sifflée ancestrale dont les personnages se servent pour communiquer. C’est tenu, drôle et glacial, dans la lignée de ce que pratique cet auteur depuis quinze ans. À suivre. (TDG)