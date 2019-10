«Shaun», le mouton qui donne du poil à gratter

1. Tout ça pour du «so British cheddar»!

En décembre 1989, de jeunes graphistes dans le vent de Bristol expédièrent sur une lune en fromage le pantouflard inventeur Wallace et son chien Gromit, plus lucide sur le sens de la vie que son maître. La paire en pâte à modeler et en quête du «so British cheddar» faisait le tour du globe, décrochait des oscars, tutoyait les maîtres du monde de l’animation. Les studios Aardman étaient nés.

2. Shaun, le petit dernier

Depuis, le bestiaire Aardman s’est élargi, les poules ont eu des dents dans «Chicken Run», les loups-garous ont dévoré les carottes de la gentry. Les studios ont brûlé, se sont reconstruits. Nick Park et sa bande ont survécu aux aléas de la planète animation et opposé leur ferme plasticine aux révolutions de pixels américaines ou nippones. Ainsi de Shaun, le vaillant petit mouton.

3. Ovni et autres E.T.

Dans cette deuxième visite à la ferme tenue par un paysan sévère mais pas trop futé, Shaun découvre, apeuré, qu’une soucoupe a atterri dans le bois voisin. À son bord, l’intrépide aventurière LU-LA apprivoise le Terrien, qui, lui, l’initie au plaisir des sucreries. Tandis que le maquignon humain veut exploiter ce filon, veille un affreux jojo, l’Agent Rouge. La méthode Aardman fonctionne dans ce space opera muet aux dialogues articulés en grimaces sourcilleuses à l’habile dialectique intergénérationnelle. Sous le comique «peau de banane», les adultes piocheront dans les références, de «Rencontres du troisième type» en «Wall-E». Et si «Shaun, la ferme contre-attaque» met la patte douce sur le non-sensique, demeure toujours assez de dinguerie pour rendre ces expéditions champêtres oxygénantes.

Animation(G.B./Fr., 90’, 0/0)Cote: **