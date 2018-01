Rolf Lyssy: «Les seniors rient plus facilement de la mort»

Il a fallu toute la puissance de Titanic pour, en 1997, déloger son Faiseurs de Suisses de la première place du box-office national, qu’il squattait sans concurrence depuis 1978 avec un million d’entrées au compteur. Mais Rolf Lyssy le promet: il n’en veut pas à James Cameron, pas plus qu’il n’a un jour rêvé de Hollywood. «L’eau bout partout à la même température», philosophe le Zurichois de 81 ans , alors que son huitième film de fiction, Une dernière touche (Die letzte Pointe), sera projeté ce soir en ouverture des Journées de Soleure. Au menu de cette comédie qui a séduit 100 000 spectateurs depuis sa sortie en novembre outre-Sarine (elle sera le 18 avril en Suisse romande), une potion qui aurait pu être amère: l’aide au suicide. Après la fondue des Faiseurs de Suisses, une nouvelle spécificité helvétique?

Avec une telle thématique, redoutiez-vous (ou espériez-vous) la polémique?

Soyons clairs: ce n’est pas un film sur Exit. C’est l’histoire d’une femme de 89 ans qui croit être atteinte de démence et qui, par peur, envisage de mettre fin à ses jours. Et c’est une comédie! Ici, la presse n’a pas surgonflé inutilement la polémique. Surtout, aucun journaliste n’a révélé la fin.

Vous faites partie du comité de patronage d’Exit depuis 1995. Ceci explique-t-il cela?

L’idée de ce film est dans ma tête depuis une douzaine d’années. Peu avant le tournage, j’ai voulu accompagner un malade, afin de ne pas parler de quelque chose qu’on ne connaît pas. C’était un homme de 55 ans , paraplégique après une tentative de suicide ratée vingt ans plus tôt, qui en avait assez de cette via dolorosa. C’était très impressionnant. Il a remercié les gens autour de lui, porté le gobelet à sa bouche (il mime la scène avec son espresso) et il est tombé dans le sommeil. Et voilà.

Avez-vous eu peur?

Moi? Absolument pas. Je me suis dit: «Ah, ça se passe comme ça?» J’étais soulagé. Pour moi, Exit est une option réconfortante. On ne sait jamais comment on va finir. On espère tous mourir tranquillement, sans y penser. Mon père est décédé ainsi, en juin 1990: il était avec sa femme, dans leur salon. Il lui demande le programme du soir à la télé. Elle va consulter le journal, le lui lit. Pas de réponse: il était mort. C’est formidable, non?

Auriez-vous pu tourner ce film à 40 ans?

Non. Il a évidemment beaucoup à voir avec mon âge. Je savais depuis le début que ce film parlerait surtout aux personnes âgées. On ne pense pas à la démence quand on est jeune. Heureusement! Les seniors rient plus facilement de la mort.

Les Alémaniques ont-ils le même rire que les Romands?

Pas du tout. Je le répète depuis toujours: le Röstigraben existe! Alain Tanner disait que seul le tiroir-caisse de l’Office fédéral de la culture rassemble les cinéastes du pays. Rien n’est plus juste. Les mentalités sont tellement différentes! Je trouve d’ailleurs très problématique que les Romands puissent juger les scénarios alémaniques dans le cadre de l’aide au cinéma, et vice versa. Parler une langue ne veut pas dire comprendre les mentalités.

Vous fûtes vous-même un liant fédéral, avec le succès unanime des Faiseurs de Suisses.

Attention, il ne faut pas surévaluer une espèce de consensus national autour des thèmes de ce film. Sa performance doit énormément à la présence d’Emil, alors star alémanique et toute récente vedette en Suisse romande, pour une raison toute simple: il avait fait la tournée Knie l’année précédente!

Avec du recul, ce film a-t-il été lourd à porter?

Ce fut à la fois fabuleux et compliqué. La jalousie est un sentiment très puissant en Suisse. Dans un petit pays, la réussite est forcément louche aux yeux de certains. À Soleure, on a dit que ce succès aurait dû revenir à d’autres, que c’était injuste. Quarante ans plus tard, malgré mes seize films, je reste le Faiseur de Suisses. C’est comme ça.

Certains vous ont considéré comme un traître à la patrie…

Le 1er janvier 1988, le film fêtait ses 10 ans. Ce matin-là, on a retrouvé une croix gammée rouge peinte sur les murs du cinéma qui le passait à Zurich. Idem sur la boîte aux lettres de mon domicile. J’ai aussi reçu quelques appels anonymes. Mais c’est tout.

Avez-vous pensé essayer vos talents ailleurs?

Jamais. Adolescent, j’ai été marqué par le cinéma des pays de l’Est – surtout les Tchèques. Milos Forman, Ivan Passer, Jirí Menzel… On les voyait facilement dans les cinémas zurichois. Je me suis demandé pourquoi on ne pouvait pas faire des films avec le même genre d’histoires ici. J’ai réalisé ma première fiction sur l’attentat à Davos contre un nazi, en 1936 (ndlr: «Konfrontation», en 1975). Un pays qui n’a pas assez d’histoire pour être sujet de cinéma est un pauvre pays.

Justement, que pensez-vous du septième art national?

Je le trouve trop souvent médiocre. Les films ont peu de substance. En salles, s’ils sortent, ils font entre 2000 et 15 000 spectateurs. La qualité qui n’attire pas le public, je n’y crois pas. Ça peut arriver, bien sûr, mais en général les deux vont de pair. La vérité, c’est que la plupart des films suisses ne sont pas assez bons pour attirer le public dans les cinémas. Il manque des scénarios et une vraie direction d’acteurs. De 16 à 35 ans , j’ai hanté les théâtres. Croyez-le ou non, je n’y ai jamais croisé un cinéaste.

Dans votre biographie («Swiss Paradise», 2001), vous racontez la dépression qui vous a frappé en 1998. Le cinéma vous a-t-il aidé à en sortir?

Peut-être… Pendant six mois, ce fut l’enfer. Je n’étais même pas capable d’avoir une seule pensée claire. Je restais amorphe pendant des heures. Heureusement, je suis sorti de ça et j’ai tout de suite eu l’occasion de réaliser un documentaire sur le chimiste Leo Sternbach. Cela m’a maintenu l’esprit occupé. J’ai perdu beaucoup d’amis cinéastes dans la dépression, puis le suicide. La Suisse n’aime pas les individualistes, les gens qui décident tout seuls, hors des instances démocratiques. C’est très visible dans les aides au cinéma, où les deux logiques s’affrontent. J’ai essuyé quatre refus d’aide au financement pour Une dernière touche. Les faiseurs de Suisses avait aussi été refusé, pour les mêmes raisons liées au scénario.

Votre nom n’est pas un viatique suffisant?

(Il sourit.) Un «collègue» de la commission a demandé s’il était nécessaire qu’un homme de 81 ans continue de faire du cinéma. Voilà la réalité.

