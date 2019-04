Record de fréquentation aux Visions du Réel

Le demi-siècle de festival a été dignement fêté par le public et les professionnels. Avec une édition «résolument joyeuse, tournée vers le présent et le futur du cinéma du réel, et du cinéma tout court», a noté la directrice artistique Emilie Bujès, citée vendredi dans le communiqué.

Claude Ruey, président exécutif, qui vivait sa 10e et dernière participation, s'est félicité de cette affluence record de la part du public comme des professionnels. Celle-ci s'explique aussi par la qualité des films présentés et de la sélection.

Lauréat du Sesterce d'or, «Heimat is a Space in Time» raconte une Allemagne divisée aujourd'hui disparue. Le film «offre un formidable manifeste contre l'oubli et l'occultation, soutenu par un cadrage précis, une voix off puissante et un noir-blanc saisissant».

Le Sesterce d'argent - Prix du public est allé à «Midnight Traveler» de Hassan Fazili et Emelie Mahdavian. Son sujet: une famille afghane est obligée de fuir pour échapper aux talibans après avoir ouvert un café proposant des activités culturelles. (ats/nxp)