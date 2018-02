Quand Mathieu Kassovitz devient boxeur

«J’ai failli choisir comme titre Le métier de perdre mais ça faisait trop film d’auteur.» En août dernier, alors que son film Sparring allait être découvert le soir même sur la Piazza Grande du Festival de Locarno, Samuel Jouy ne montrait effectivement rien d’un intello triste. Le cinéaste avait le sourire large et la vanne facile, grand gosse entouré de son équipe: Mathieu Kassovitz, alignant les interviews à la table voisine, et Souleymane M’Baye, sirotant une bière, le genre de folie qu’il ne se serait pas autorisée quelques mois plus tôt quand il était encore boxeur professionnel, deux fois champion du monde, en 2006 et 2010, catégorie super-légers, puis poids welters.

«Tant pis si je n’ai plus d’abdos», se marre le frappeur de 42 ans qui, s’il a raccroché les gants, a endossé le costume d’acteur dans Sparring. «Il y avait une petite compétition avec Mathieu: je voulais lui montrer que je savais jouer la comédie, et lui qu’il savait boxer.» Dont acte. Le film contient trois combats non chiqués entre l’ancien champion du monde et Kassovitz. Celui-ci campe Steve, un boxeur besogneux proche de la date de péremption qui accepte de servir de sparring-partner à la star Tarek M’Barek (Souleymane M’Baye). Plus qu’un film sur la boxe en tant que technique, Sparring est une chronique simple et touchante sur les arrière-cours, le «métier» au quotidien, les petits dont la passion pondère le manque de talent ou de chance.

«Pour qu’il y ait des champions, il faut des plus mauvais, c’est mathématique, analyse Samuel Jouy. Je ne vois pas l’histoire de Steve comme celle d’un loser, quand bien même il aligne 12 victoires pour 33 défaites. C’est un ouvrier du ring. Il sait qu’il a peu de chances mais le besoin de boxer l’emporte sur tout.» Mathieu Kassovitz était l’acteur rêvé pour un tel rôle, qui a lui-même mené son premier combat amateur peu après le tournage, à l’âge de 49 ans. «Mathieu a accepté le projet à condition qu’il y ait de la vraie boxe, pas des chorégraphies. Le coquard qu’il porte dans le film, Souleymane le lui a vraiment mis.»

Le réalisateur de La haine a aussi été séduit par un scénario reposant moins sur la relation entre deux cogneurs que sur celle entre Steve et sa fille. Ou comment prendre des coups, voire se faire méchamment humilier en match exhibition, sans trahir la fierté d’une enfant envers son père. «Sur trente jours de tournage, j’en avais droit à cinq avec deux caméras, continue Samuel Jouy. Mon producteur était certain que je les utiliserais tous pour des scènes de boxe. Or, j’ai pris deux jours pour la boxe, trois pour les scènes en famille, autour de la table. Il m’a cru fou. Mais je voulais attraper tous les regards, l’aspect vivant qui fait la beauté de ces scènes essentielles. Les acteurs ont pu jouer entre eux sans coupe, il s’est passé un truc et j’étais là pour le voler.»

Au gong final, Sparring remplit son contrat d’un film aux antipodes de l’esbroufe, créant un climat semi-documentaire et une thématique qui évoque The Wrestler, l’excellent film de Darren Aronofsky sur les catcheurs oubliés. Réflexion faite, la plupart des (bons) films sur le noble art s’intéressent aux âmes cabossées, de Rocky à Raging Bull en passant par The Fighter et Million Dollar Baby. «Tous ces films, je les ai revus, sourit le cinéaste. Je savais que je devais faire tout autre chose. Comment se mesurer au premier Rocky?» Le plus gros succès du box-office a-t-il fait venir Souleymane M’Baye à la boxe? «Non, je n’avais pas envie d’imiter quelqu’un. Au contraire, la boxe t’apprend à être toi-même. Les gros durs de la rue, après trois coups reçus par quelqu’un avec plus de technique, ils comprennent qu’ils doivent écouter et apprendre. Et respecter celui en face, qui endure la même chose que toi. C’est une éducation au respect, avec une sentence immédiate.»

