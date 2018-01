Pour Seraina Rohrer, Soleure vaut bien Hollywood

Son palmarès personnel

Le film, pas nécessairement suisse, que vous emporteriez avec vous sur une île?

«Je pense à un Suisse tout de même: Tout un hiver sans feu, de Greg Zglinski, sur un scénario de Pierre-Pascal Rossi. Hors cinéma suisse, je reviens souvent à Me and You and Everyone We Know, de Miranda July, une jolie chronique sentimentale sortie en 2005. Ou alors je prendrais un film Bolex, de la rétrospective que nous proposons (ndlr: caméras légères commercialisées dès 1926 par la société S.a. Paillard-Bolex, à Sainte-Croix, et utilisées notamment dans de nombreux documentaires des années 60 et 70). J’ai découvert des perles, comme The Endless Summer, un film de 1966 sur le surf. Si je suis bloquée sur une île, ce serait assez logique.»





Le film que vous ne supportez plus?

«Step Brothers, une comédie américaine avec Will Ferrell. Mon fils l’a regardée tellement de fois que j’ai l’impression de la connaître par cœur, et franchement je n’en peux plus!»



Le film qui vous fait rire?

«Une comédie mexicaine, Ni de aqui, ni de alla, tournée et jouée par María Elena Velasco en 1988. C’est une série B hilarante sur les mésaventures d’une indigène essayant par toutes les astuces possibles de passer la frontière pour aller travailler aux États-Unis. Et elle n’y arrive jamais. Il y a du Charlie Chaplin dans cette femme, sur laquelle j’ai écrit un livre (ndlr: La India María: Mexploitation and the Films of María Elena Velasco).»



Le film qui vous fait pleurer?

«In the Mood for Love.»