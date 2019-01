Plongée dans la nouvelle vague du cinéma italien

«Ces cinéastes, alors même qu’ils peinent à imposer leurs films dans leur mère patrie tant le système refuse de les inclure, trustent les places d’honneur dans les festivals internationaux, s’extasie Frédéric Maire, patron de la Cinémathèque suisse. Justement parce qu’ils ne rentrent pas dans le cadre.» Un cycle, «Entre ciel et terre», salue ce renouveau inespéré sur les terres brûlées par le règne de Silvio Berlusconi. «Et dire qu’on assiste au retour de la momie, ironise Frédéric Maire. Mais en concentrant le pouvoir politique, et donc le Ministère de la culture, les télévisions publique et privées, il a forcé les créateurs sans moyens financiers à trouver d’autres voies pour s’exprimer.»

En quoi se manifeste cette vague de cinéma italien?

Depuis quelques années, je note un retour des auteurs. Dans un septième art qui va mal, car seulement produit par les chaînes télévisées vouées aux gros projets populaires, des réalisateurs réussissent à sortir des films. Une mouvance unique en Europe par sa singularité ethnographique et sa vitalité.

Qu’est-ce qui la caractérise?

Alors que le cycle de 2009 à 2018 présenté à la Cinémathèque démontre leur diversité thématique, ces créateurs fusionnent documentaire et fiction. Ils naviguent entre ces pôles comme dans un nouveau néoréalisme en prise avec l’Italie contemporaine: question des étrangers, mafia, corruption; ils tournent dans des régions souvent oubliées, comme la Calabre ou la Sardaigne; ils usent de dialectes. Ce qui freine d’ailleurs leur diffusion en Italie.

Un indispensable?

J’ai une tendresse particulière pour «Le quattro volte», de Michelangelo Frammartino (2010). Ce film à la simplicité exemplaire, presque muet, sans autres personnages qu’un berger, une chèvre, un arbre, des charbonniers, transcende le documentaire vers un récit de fiction.

Lausanne, Cinémathèque Jusqu’au 28 fév. cinematheque.ch

(TDG)