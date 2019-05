Peggy Lipton de «Twin Peaks» est décédée

L'actrice américaine Peggy Lipton, qui incarnait Norma Jennings dans la série «Twin Peaks», est décédée samedi à 72 ans des suites d'un cancer, ont annoncé ses filles dans un communiqué à des médias américains.

«Nous sommes profondément émues par le décès de notre mère bien-aimée à la suite d'un cancer», ont indiqué Kidada et Rashida Jones, les deux filles que Peggy Lipton a eues avec le producteur Quincy Jones pendant leur mariage.

L'actrice s'était fait connaître au tournant des années 1960 dans la série «La Nouvelle Equipe» («Mod Squad»), où elle incarnait une délinquante qui obtient une seconde chance tout comme deux autres délinquants. Ce trio de hippies --l'un des premiers castings multiraciaux à la télévision-- constitue une équipe chargée de combattre le crime.

I really loved The Mod Squad. Peggy Lipton will be missed. #TheModSquad #PeggyLipton pic.twitter.com/BLg5tJCnLa — Rebecca Gnann (@RebeccaGnann) May 12, 2019

Cette série policière de contre-culture produite par Aaron Spelling a été diffusée entre septembre 1968 et mars 1973 aux Etats-Unis et à partir de 1971 en France. Grâce à ce rôle, elle a été nommée quatre fois aux Emmy et a remporté un Golden Globe.

Au générique de nombreuses séries

Et Peggy Lipton figurait au générique de l'adaptation au cinéma de cette série en 1999 dans laquelle Claire Danes, Omar Epps et Giovanni Ribisi occupaient la tête d'affiche. Sa carrière a été mise en sommeil pendant son mariage avec Quincy Jones, qui a duré de 1974 à 1989. Leurs deux filles sont devenues actrices, Rashida Jones jouant notamment dans «The Office» et «Parks and Recreation».

Dans les années 1990, elle retrouve la télévision avec la série «Twin Peaks», créée par David Lynch et Mark Frost avec l'acteur Kyle MacLachlan dans le rôle principal, qui a duré deux saisons. Elle a repris son rôle de Norma Jennings, propriétaire du «Double R Diner», dans la troisième saison diffusée en 2017.

«J'ai perdu une soeur aujourd'hui. Elle était un véritable ange sur Terre. Toujours la plus calme dans la pièce», a tweeté Mädchen Amick, alias Shelly Johnson dans «Twin Peaks».

Née à New York le 30 août 1976, Peggy Lipton a commencé une carrière de mannequin lorsqu'elle était adolescente et, à partir de 19 ans, elle obtenait de petits rôles dans des séries comme «Ma sorcière bien-aimée». (afp/nxp)