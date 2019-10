Pavarotti, grande voix sur grand écran

Il s’appelle «Pavarotti», tout simplement. Parce que le nom tient du logo et qu’il fait surgir dans les esprits, sans grands efforts, la silhouette du ténor italien disparu il y a douze ans. Avec ce documentaire au titre on ne peut plus sobre, le cinéaste Ron Howard – poids lourd de Hollywood, oscarisé en 2002 pour «Un homme d’exception» – reconstitue avec des touches d’archives entrecoupées par des témoignages d’artistes et de proches ce que furent à ses yeux la vie et la carrière débordante du chanteur. Le dispositif employé ne réinvente pas l’art documentaire.

Il permet cependant de mesurer, dans cette succession d’images d’un autre temps, combien la voix claire et puissante de «Big Luciano», combien ses longueurs de notes ahurissantes et ses aigus si aisés ont bouleversé deux générations de passionnés. On saisit aussi tout ce que Pavarotti a révolutionné dans l’art lyrique, en y introduisant et en cultivant le «cross-over», en osant des prestations scéniques sonorisées, face à des milliers de spectateurs. L’épopée des «Trois ténors» – avec Plácido Domingo et José Carreras – constitua en cela une secousse culturelle et financière inégalée dans le domaine.

Dans le documentaire, on rencontre, parmi d’autres, Nicoletta Mantovani, qui fut une muse et une femme très influente dans la deuxième partie de la carrière du chanteur. La veuve a accepté de répondre à nos questions à l’occasion de la sortie du film dans les salles de Suisse romande.

Quel rôle avez-vous joué dans la démarche de Ron Howard?

Au départ, tout a été imaginé par Universal, qui voulait rendre hommage à un artiste fidèle durant toute sa carrière au label Decca. Des représentants sont alors venus me voir pour discuter du projet. Assez vite, Ron Howard a pu intégrer la démarche, et ce fut une opportunité incroyable et inespérée pour nous.

D’où viennent les images d’archives qui nourrissent le documentaire?

De notre fondation, où se trouve toutes sortes de documents concernant le chanteur. En partant de ces matériaux, le metteur en scène a construit son propre voyage dans la vie de l’homme et de l’artiste. Un personnage qui, comme le disait Kofi Annan, avait souvent le cœur plus grand que la voix.

Y a-t-il eu des séquences qui vous ont particulièrement émue dans le film?

Il y en a eu beaucoup. J’ai retrouvé à l’écran une partie inoubliable de ma vie, ce qui, aujourd’hui, représente pour moi un passage important. Ces images m’ont aussi permis d’observer son évolution à travers les âges et de retrouver la puissance de sa passion. Il la manifestait avec constance pour tout ce qu’il décidait d’entreprendre.

Le documentaire montre peu le chanteur au travail, derrière les coulisses. Comment était-il loin de la scène?

Il avait une très grande discipline, c’est ce qui lui a permis de garder jusqu’à la fin ses qualités vocales. Il entraînait sa voix tous les jours et il était persuadé d’avoir reçu un don qu’il fallait partager avec les autres. Cela le poussait à être en compétition avec lui-même tous les jours. Ce fut son obsession.

Avait-il un modèle à suivre, dans cette mission?

Il y a une anecdote éclairante à ce sujet. Lorsqu’il était aux débuts de sa carrière, il a rencontré avec son père le grand ténor Beniamino Gigli. Il lui a demandé alors combien il fallait étudier pour atteindre de très hauts niveaux. Gigli, qui venait de terminer un récital, lui répond: «J’ai terminé il y a cinq minutes.» Il a compris à ce moment qu’il ne fallait jamais arrêter d’apprendre.

Le film documente bien le scandale qu’a suscité en Italie la séparation de Pavarotti avec son épouse et votre mariage. Plus de 30 ans vous séparaient. Aujourd’hui, quel regard portez-vous sur cette période compliquée?

Je suis certaine que si cela s’était produit aujourd’hui, personne ou presque ne se serait étonné. Peut-être que sur ce terrain aussi, Pavarotti était en avance sur son temps. À l’époque, la puissance de nos liens nous a aidés à faire face à cette situation.

Quels traits de sa personnalité vous manquent le plus?

Sa grande douceur et son sourire contagieux, qui vous transmettaient une joie de vivre. Tout cela me manque toujours. Énormément.

«Pavarotti», de Ron Howard, 114 min, Arena-La Praille et Les Scala